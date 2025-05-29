仁寶董座陳瑞聰上任周年！領軍拚AI如今逆轉勝 三關鍵布局一次看

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持。對此，仁寶過去在AI伺服器領域的投入時間，相較競爭對手晚了一點點，不過團隊在現任董事長陳瑞聰的帶領之下，已成功朝AI領域邁進，而陳瑞聰在去年股東會接下董座一職時，除了宣示「絕不再被排除在外」，也啟動「三年AI轉型計畫」，並攜手總經理伯納多羅奮起直追，而仁寶在兩人的努力之下、最終有志者事竟成，入手輝達（NVIDIA）伺服器大單。隨著陳瑞聰上任屆滿周年，《經濟日報》也為讀者依序列出他這一年來推動的3項關鍵改革，快來看看吧！

1.全面拚AI

代工大廠仁寶在董事長陳瑞聰的帶領之下，持續朝AI市場布局，團隊除了將「AI伺服器」及「車用電子」列為營運的第三支腳，也於今年新成立「基礎建設系統事業群（Infrastructure System Business Group）」並將其列為第三BG，並部署重兵800人，同時也延攬多位伺服器業界資歷20年好手，從機構到散熱提供一條龍解決方案，作為團隊掌舵手的董事長陳瑞聰，則再制訂「三年計畫」，並對外預告，仁寶「這次一定要跟上」成AI伺服器業界領先群。

陳瑞聰坦言，近年AI伺服器商機火熱，代工大廠普遍大力投入，雖然仁寶腳步相對落後，不過仍成功「後發先至」獲得不錯的表現，而目前旗下擁有包括「機架式伺服器、液體冷卻、通用伺服器1U、通用伺服器2U、HPC、儲存伺服器、GPU伺服器」等產品線。展望未來，團隊將繼續大力衝刺AI伺服器業務，他也高喊「未來三年伺服器營收要是現在的五倍，朝千億元大關邁進」，不僅要搶下至少一家大型雲端服務供應商（CSP）訂單，更要成為前三大AI伺服器廠商。

2.智慧醫療

代工大廠仁寶近年持續衝刺智慧醫療布局，而現任董事長陳瑞聰，過去就是集團醫療事業的主要負責人，而自從他去年接任董座一職後，便將醫療事業掌舵手之位交給自己相當信任的副總經理彭聖華，而面對「智慧醫療」的市場布局，他則認為，國內的醫療市場實在太小，在集團內的營收占比甚至不達1%，因此仁寶近年積極朝海外市場拓展，瞄準再生醫療、檢驗醫療、醫療器材等方面積極切入。展望未來，國內智慧醫療發展仍然比不上海外市場的龐大，他直言，若以IT產業的角度來看，一年將近八九千億的營業額，只要醫療產業的占比有要成長到「1%」的話，就會很驚人了。

他分享，仁寶不斷加碼布局慧醫療，除了精準醫療也積極將AI應用貼近民計對國人常見的五十肩AI風險探測、腦波AI壓力檢測、AI聽力檢測都是已商市場的成功案例。「未來我們不僅止於AI應用，未來將推出更多AI設備，涵蓋AI伺服器與A1電腦，提供醫院AI算力的需求」。目前旗下挑出的智慧醫療應用成果繁多，且大多都已落地商轉，不過台灣市場目前還是有限，仁寶仍是將目光投向海外市場，並積極朝各地申請醫療器材等許可證，力拚朝全球落地的目標。

3.車用電子

仁寶近年持續朝「汽車電子」市場邁進，而團隊跟隨著董事長陳瑞聰的帶領，一步一步提升毛利較高的「汽車電子」的產品占比，不僅成功讓毛利率重返5%的高點，也擺脫了「茅山道士（毛三到四）」的窘境。展望未來，陳瑞聰強調，仁寶未來也會繼續著眼提高非PC營收貢獻，積極發展車用電子業務，雖然今年電動車市場有雜音，但看好長期趨勢不變，將搶進車用感測、安全駕駛等，再進一步切入自駕領域。因應車用業務擴大，仁寶也於去年在波蘭建新的車載產線，而美國、墨西哥新廠也加速進行中。

展望未來：