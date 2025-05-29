鴻海股東會／董座劉揚偉親曝 與黃仁勳合作契機

鴻海（2317）29日舉行股東會，有股東提問，鴻海董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳非常熟悉，可否透露與黃仁勳合作的契機？

劉揚偉說，大家都關心那個男人，其實是黃仁勳跟鴻海集團關係久遠，並從顯示卡時代就開始了。劉揚偉說，「我與黃仁勳接觸是在2007、2008年左右」，劉揚偉負責PC事業，包括主機板與顯示卡等，因此，劉揚偉在顯示卡時代，就與黃仁勳有相當接觸。

他說，隨著輝達一路走來，並做AI有關，初期不知道用AI做什麼，輝達也有高潮與低潮，大家一起走過，現在黃仁勳熬過了磨練，現在輝達是當紅炸子雞，加上鴻海把伺服器做成機櫃，需要的技術相當複雜，包括連接線，水冷快接頭，這不是只做伺服器主機板，還有散熱，連接系統，加上鴻海在機構與塑膠、連接線都是全球領先，因此，可以協助黃仁勳把AI事業做得更好，因此，這是兩家集團公司愈來愈密切的原因。