世芯總座沈翔霖：3奈米案件明年有量產規模 全力爭取2奈米案件合作

特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠世芯（3661）於29日召開股東會，總經理沈翔霖於會後受訪表示，與大客戶合作的這一代3奈米製程AI晶片案件進行得滿順利，應當會如期進入量產，預計年底前會有小批量，明年有量產規模。

世芯這一代3奈米製程案件，訂單量預期比上一代7奈米製程案件高，沈翔霖指出，對這次量產規模可以樂觀看待。同時，跟7奈米與5奈米製程相比，3奈米製程案件價格增長很大。

世芯於先前舉辦的法說會中提到，大客戶7奈米製程案件在整體周期內約為該公司帶來15億至16億美元的挹注。

另外，對於大客戶下一代2奈米製程的案件，沈翔霖也說，會盡全力贏得客戶下一代的案件合作。客戶當然會考量該公司與競爭對手之間，成本效益、誰的速度快、結果比較成功。如果該公司為大客戶省下不少預算，客戶就可以有更多預算去建立更多資料中心，這是正向循環。