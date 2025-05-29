快訊

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

世芯總座沈翔霖：3奈米案件明年有量產規模 全力爭取2奈米案件合作

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
世芯總經理沈翔霖。記者鐘惠玲/攝影
世芯總經理沈翔霖。記者鐘惠玲/攝影

特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠世芯（3661）於29日召開股東會，總經理沈翔霖於會後受訪表示，與大客戶合作的這一代3奈米製程AI晶片案件進行得滿順利，應當會如期進入量產，預計年底前會有小批量，明年有量產規模。

世芯這一代3奈米製程案件，訂單量預期比上一代7奈米製程案件高，沈翔霖指出，對這次量產規模可以樂觀看待。同時，跟7奈米與5奈米製程相比，3奈米製程案件價格增長很大。

世芯於先前舉辦的法說會中提到，大客戶7奈米製程案件在整體周期內約為該公司帶來15億至16億美元的挹注。

另外，對於大客戶下一代2奈米製程的案件，沈翔霖也說，會盡全力贏得客戶下一代的案件合作。客戶當然會考量該公司與競爭對手之間，成本效益、誰的速度快、結果比較成功。如果該公司為大客戶省下不少預算，客戶就可以有更多預算去建立更多資料中心，這是正向循環。

股東會 奈米 世芯

延伸閱讀

聯發科、世芯 四檔來電

光聖奪美系雲端服務商大單

華為5奈米晶片的突破 帶動大陸半導體全產業鏈發展

里昂：ASIC需求強勁 看多六檔台股給予「優於大盤」評等

相關新聞

無懼貨幣政策、關稅變數 劉揚偉宣示：鴻海今年營收必破7兆

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉坦言，2025年有很多變數，包括關稅、匯率、地緣政治，以及全球貨幣政策的變動，但...

掌握主權AI＋生成式AI大勢 劉揚偉：鴻海將成「製造平台服務提供者」

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉繫上條紋領帶、身著黑西裝親自主持，他今日指出，鴻海將來不只是一個製造服務者，還會...

仁寶董座陳瑞聰上任周年！領軍拚AI如今逆轉勝 三關鍵布局一次看

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持。對此，仁寶過去在AI伺服器領域...

蔡力行：聯發科在雲端及邊緣運算AI發展 均處於有利位置

聯發科今日舉行股東常會，執行長蔡力行在報告事項指出，面對AI無所不在的趨勢，聯發科均處於有利位置，將持續攜手合作夥伴將聯...

迎廣5年練出獨門伺服器組裝功夫 為何說浸沒式沒前途？

迎廣科技（6117）跨入AI伺服器組裝有成，顛覆刻板印象中的黑手「鎖螺絲」工作，獨門功夫不僅助毛利率衝破30%，2024...

聯發科「第一師」發功！蔡明介、蔡力行如何花10年 靠光碟機轉進雲端 拿下谷歌輝達訂單？

從光碟機產品出發，聯發科花了10年時間摸索，靠著高速傳輸技術SerDes打進谷歌、輝達供應鏈，搶攻ASIC市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。