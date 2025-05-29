快訊

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

緯穎董座洪麗寗：因應國際情勢不確定 新增美德州廠應對

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
緯穎董事長洪麗寗（右）今天在股東會上指出，今年因應國際情勢不確定性與整體國際貿易條件變化，公司新增美國德州廠來應對。圖／緯穎提供
緯穎董事長洪麗寗（右）今天在股東會上指出，今年因應國際情勢不確定性與整體國際貿易條件變化，公司新增美國德州廠來應對。圖／緯穎提供

伺服器大廠緯穎今日舉辦股東會董事長洪麗寗指出，今年因應國際情勢不確定性與整體國際貿易條件變化，公司新增了美國德州廠，來應對全球供應鏈重組變化，公司也會持續導入自動化與智慧製造技術，來維持營運穩定及產能的調配。

洪麗寗指出，公司看好資料中心市場的長期需求、持續投資，深化AI、運算與散熱等相關技術與產品的研發，並積極強化與技術夥伴的合作，聚焦CPU、GPU與ASIC等多元運算平台開發，以及完善先進冷卻技術和整機櫃整合。

上周台北國際電腦展（COMPUTEX）上，緯穎也展出全新NVIDIA Blackwell Ultra架構人工智慧（AI）伺服器，輝達執行長黃仁勳還特別到場參觀緯穎攤位，與緯創董事長林憲銘、洪麗寗合照，並在展出產品上簽名。

洪麗寗今天說，緯穎致力為客戶提供多樣化的解決方案，以因應AI模型訓練、推理等不同應用的運算最佳化需求，同時滿足各類型資料中心基礎設施條件，提供靈活且高效的產品與服務。

去年緯穎全年合併營收為3605.41億元；稅後淨利為227.76億元，基本每股盈餘為126.57元，今日股東會承認去年營業報告書及財務報表，決議配發現金股利每股74元。

緯穎客戶涵蓋美國許多超大規模資料中心如亞馬遜（AWS）、Meta、微軟等雲端服務商。緯穎董事會今年3月通過將在美國德州艾爾帕索設立工廠。

董事長 股東會 緯穎

延伸閱讀

世壯運明閉幕有「特別來賓」需強化維安？ 劉和然：尚未接獲消息

庫克拒出訪中東惹怒白宮 挨罵假鬼假怪！網逆風反酸川普幼稚

輝達來台搶人？他嗆：調薪就不怕被挖角 網酸台灣慣老闆沒本事

輝達概念股 強勢表態

相關新聞

無懼貨幣政策、關稅變數 劉揚偉宣示：鴻海今年營收必破7兆

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉坦言，2025年有很多變數，包括關稅、匯率、地緣政治，以及全球貨幣政策的變動，但...

掌握主權AI＋生成式AI大勢 劉揚偉：鴻海將成「製造平台服務提供者」

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉繫上條紋領帶、身著黑西裝親自主持，他今日指出，鴻海將來不只是一個製造服務者，還會...

仁寶董座陳瑞聰上任周年！領軍拚AI如今逆轉勝 三關鍵布局一次看

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持。對此，仁寶過去在AI伺服器領域...

蔡力行：聯發科在雲端及邊緣運算AI發展 均處於有利位置

聯發科今日舉行股東常會，執行長蔡力行在報告事項指出，面對AI無所不在的趨勢，聯發科均處於有利位置，將持續攜手合作夥伴將聯...

迎廣5年練出獨門伺服器組裝功夫 為何說浸沒式沒前途？

迎廣科技（6117）跨入AI伺服器組裝有成，顛覆刻板印象中的黑手「鎖螺絲」工作，獨門功夫不僅助毛利率衝破30%，2024...

聯發科「第一師」發功！蔡明介、蔡力行如何花10年 靠光碟機轉進雲端 拿下谷歌輝達訂單？

從光碟機產品出發，聯發科花了10年時間摸索，靠著高速傳輸技術SerDes打進谷歌、輝達供應鏈，搶攻ASIC市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。