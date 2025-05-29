緯穎董座洪麗寗：因應國際情勢不確定 新增美德州廠應對
伺服器大廠緯穎今日舉辦股東會，董事長洪麗寗指出，今年因應國際情勢不確定性與整體國際貿易條件變化，公司新增了美國德州廠，來應對全球供應鏈重組變化，公司也會持續導入自動化與智慧製造技術，來維持營運穩定及產能的調配。
洪麗寗指出，公司看好資料中心市場的長期需求、持續投資，深化AI、運算與散熱等相關技術與產品的研發，並積極強化與技術夥伴的合作，聚焦CPU、GPU與ASIC等多元運算平台開發，以及完善先進冷卻技術和整機櫃整合。
上周台北國際電腦展（COMPUTEX）上，緯穎也展出全新NVIDIA Blackwell Ultra架構人工智慧（AI）伺服器，輝達執行長黃仁勳還特別到場參觀緯穎攤位，與緯創董事長林憲銘、洪麗寗合照，並在展出產品上簽名。
洪麗寗今天說，緯穎致力為客戶提供多樣化的解決方案，以因應AI模型訓練、推理等不同應用的運算最佳化需求，同時滿足各類型資料中心基礎設施條件，提供靈活且高效的產品與服務。
去年緯穎全年合併營收為3605.41億元；稅後淨利為227.76億元，基本每股盈餘為126.57元，今日股東會承認去年營業報告書及財務報表，決議配發現金股利每股74元。
緯穎客戶涵蓋美國許多超大規模資料中心如亞馬遜（AWS）、Meta、微軟等雲端服務商。緯穎董事會今年3月通過將在美國德州艾爾帕索設立工廠。
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