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聯發科股東會／執行長蔡力行：在邊緣或雲端運算 皆處有利位置

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照片
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照片

晶片大廠聯發科（2454）於29日召開股東會，該公司執行長蔡力行表示，無所不在的 AI 趨勢將持續推動市場機會，而聯發科不論在邊緣運算或雲端運算皆位處有利位置。

蔡力行指出，全球半導體產業近年因全球經濟環境及客戶庫存策略調整等因素而變化快速。在經過嚴謹庫存控管後，去年客戶庫存回到相對健康的水位，加上終端市場需求逐步改善，進一步推動客戶回補庫存。同時，由於市場對高效能運算、生成式 AI 等技術的採用持續提高，技術及產品的升級趨勢持續帶動產業蓬勃發展。去年聯發科以領先的技術及產品組合，充分掌握市場需求，全年營收較去年同期成長 22.4％，達 5,306 億元，毛利率年增 1.8 個百分點至 49.6％，每股純益達 66.92 元，較去年同期成長 38％。

蔡力行提到，聯發科於去年取得豐碩的營運成果，展現穩固的市場地位及優越的競爭力。在手機方面，聯發科於去年保持領先的全球手機市占率，除持續以技術優勢支持客戶在各個價格帶產品的需求外，更推出旗艦 5G Agentic AI 晶片天璣 9400，延續前一代全大核的 CPU 設計，結合先進的 GPU 和 NPU，並整合天璣 Agentic AI 引擎，推動傳統 AI 應用升級為具推理能力的 Agentic AI 應用。採用天璣 9400 的旗艦手機在市場上廣獲好評，帶動去年聯發科技整體旗艦晶片營收達到雙倍成長、貢獻超過 20 億美元營收。

在智慧終端裝置平台方面，各類終端產品的技術持續升級，包括連結技術升級至Wi-Fi 7、 5G 及 10G PON，以及平板及 Chromebook 等裝置的運算效能持續提升。在連結技術領域，除積極及策略性地參與標準制訂，聯發科也以完整的產品組合成功擴展至全球電信運營商， 去年市占率持續提升。在平板領域，市場對於生成式 AI 的需求持續推升高階晶片營收貢獻。

同時，蔡力行說，在客製化晶片領域，聯發科透過 SerDes IP、高階晶片設計能力、與供應鏈的緊密合作和具彈性的生意模式，專注於快速成長的 AI 資料中心市場機會，並展現下一世代資料中心 AI 晶片所需的先進共同封裝光學及 224G SerDes 等技術能力。

在汽車領域，聯發科的產品包括智慧座艙、車載數據機及電源管理晶片解決方案，在去年獲多家汽車製造商採用。在電源管理晶片方面，聯發科不斷拓展至新的應用領域。

展望未來，蔡力行表示，無所不在的 AI 趨勢將持續推動市場機會，而聯發科不論在邊緣運算或雲端運算皆位處有利位置。在邊緣運算領域，聯發科以一系列結合強大 CPU、GPU 及 NPU 的邊緣運算晶片，與領先業界的產品規畫，持續與全球客戶合作。在雲端運算領域，聯發科持續開發先進的 AI 加速器，並積極與供應鏈夥伴合作強化先進製程及先進封裝等能力。聯發科將透過不間斷的技術突破和產品創新，把握 AI 趨勢，帶動公司穩健成長。

聯發科透過每半年配發的現金股利，在去年總計配發每股現金股利 55 元。蔡力行強調，聯發科將持續與全球半導體供應鏈建立緊密的合作夥伴關係，累積技術實力，推動技術革新，並致力提供領先的解決方案服務客戶，實現更大的成長與成功。

聯發科 晶片 AI

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