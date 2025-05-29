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蔡明介：雲端ASIC是聯發科未來重要成長引擎

中央社／ 記者張建中新竹29日電

聯發科今天召開股東常會，董事長蔡明介表示，雲端資料中心是聯發科未來重要成長的機會，估計2028年雲端特殊應用晶片（ASIC）市場可望達逾400億美元規模，預期明年、後年到大後年將會逐年成為聯發科重要成長引擎。

股東關心資料中心和ASIC業務何時能夠成為聯發科一大業務支柱，蔡明介說，上週台北國際電腦展，大家看到很多新聞，包括「皮衣男」，聯發科執行長蔡力行也有主題演講，內容很不錯，推薦大家看。

蔡明介表示，聯發科過去業務比較偏向消費性、手機，是所謂的邊緣端。聯發科過去幾年累積從邊緣到雲端的設計能力和矽智財（IP），並且看到在資料中心的機會。

蔡明介說，雲端資料中心確實是聯發科未來很重要的成長機會，有實際客戶在接洽。據估計，2028年雲端ASIC市場將達400億美元以上規模，是聯發科的機會；希望經過努力和進展，明年、後年到大後年逐年會變成聯發科重要的成長引擎。

至於聯發科ESG目標與具體行為，負責聯發科ESG委員會的共同營運長顧大為表示，聯發科於2014年成立企業永續發展委員會，委員會主席由蔡力行擔任，並委派行銷、研發、銷售、人力資源、製程開發、法務、稽核、財務、教育基金會主管擔任相關委員，分為創新、人才、公司治理、綠色運營和在地實現等工作小組，以企業發展為最高目標。

顧大為說，在淨零排放方面，2020年董事會通過2050年達到溫室氣體淨零排放的目標，將透過綠色設計、節能減碳、供應鏈管理面向逐步達到目標，目前對於達到目標信心不變。

雲端 蔡明介 聯發科

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