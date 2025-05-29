台灣大股東會／董座蔡明忠：電信結合科技續創佳績 積極布局 AI

台灣大哥大（3045）29日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，5G開台至今近五年，台灣大合併台灣之星，台灣大也繳出亮眼成績，2024年每股純益4.57元，是六年最佳，也將配發每股現金股利4.5元。

蔡明忠表示，台灣大合併台灣之星有助於電信業者擴展規模，以更充裕的營運資金，深化投資布局、精進技術實力，為消費者帶來更多優質且差異化的服務，在整併完成後，原台灣大用戶可使用的4G與5G頻寬均較合併前增加約七成，而原台灣之星用戶的4G與5G頻寬更是原本的二倍以上，助於提升用戶滿意度。

蔡明忠表示，台灣大以電信服務為基礎，持續拓展5G生態系，設計多元獨門方案，滿足廣大用戶需求；並以科技與創新為核心，與集團各事業體緊密結合，積極布局AI、mo幣等科技事業，攜手戰略夥伴推動AI時代所帶來的升級應用，透過電信驅動的科技新事業，帶動業務發展，開創電信產業「價值」競爭新格局。

台灣大股東會同時通過配發現金股利每股4.5元，殖利率達約4%。

近年台灣大加速推動AI及新科技事業，旗下全資子公司富昇數位於5月20日正式推出台灣大虛擬資產交易所（TWEX），為全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所，為想開始累積虛擬資產的新手，提供簡單、低門檻、可信賴的選擇。

台灣大也攜手國內外夥伴，加速AI落地，賦能企業AI即刻升級，與VANTAGE共同合作開發AIDC資料中心，為AI時代與雲端應用發展進行前瞻布局，加速推動AI走向實際應用

台灣大也攜手全球最佳AI解惑引擎Perplexity，提供台灣大數百萬用戶總價值突破百億元的免費AI升級服務；與精誠資訊（6214）、群聯電子（8299）、LINE等戰略夥伴，為企業推出「一裝即用」地端方案、「AI聽寫大哥」、「LINE AI語音預約」、「智慧餐飲送餐機器人」等服務，協助企業降本增效。台灣大自主研發「反詐戰警」、「安心Call」，運用AI從源頭阻斷詐騙，「反詐戰警」企業版與個人版，分別累計主動偵測3.1億個可疑網域、幫助用戶示警超過1,500萬通騷擾或詐騙電話與簡訊；「安心 Call」已成功保護3.4億筆交易隱私。

台灣大也持續擴大綠能布局，加速邁向2050淨零。加入「富邦能源綠能投資平台」，借重泓德能源的技術與經驗，投資380MW光電案場以及開發354 MW儲能案場。未來更將積極透過儲能、淨零科技、藍碳等多元綠能技術，擴大潔淨能源布局。

台灣大更將減碳行動擴及移動市場，2024年加入「全球交通載具電動化倡議EV100（Electric Vehicle 100%）」，承諾2030年前全公司交通載具100%電動化，並打造一站式充電營運服務「MyCharge」，現已於全台布建逾400座充電樁，遍及全台13間好市多以及主要都會區辦公大樓、星級飯店等熱點場域；同時與台灣大領投之智慧停車新創平台USPACE深度整合，車主可透過USPACE APP一鍵預約充電車位，「停車＋充電＋支付」ONE APP輕鬆操作。

台灣大2024年啟動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，攜手中興大學與台江國家公園，開發全球首創的「紅樹林複合式養殖負碳技術」結合紅樹林復育、複合式養殖、奈米科技，將魚塭內的養殖廢水轉化為促進紅樹林生長的養分，大幅提升紅樹林碳移除能力至少4倍，同時淨化廢棄魚塭的水質，豐富生物多樣性，重塑沿海地帶生態，達到減緩氣候變遷、土地活化及國土保育的目標。