快訊

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

聽新聞
0:00 / 0:00

科學園區營收4.7兆創新高 吳誠文：強化台灣全球供應鏈地位

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳誠文今天在立法院表示，國科會持續推動前瞻科技、強化創新應用與人才培育，去年全台科學園區營業額突破4.7兆元，創歷史新高，顯示台灣已成為全球高科技聚落的典範。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文今天在立法院表示，國科會持續推動前瞻科技、強化創新應用與人才培育，去年全台科學園區營業額突破4.7兆元，創歷史新高，顯示台灣已成為全球高科技聚落的典範。記者董俞佳／攝影

科技產業是台灣對外貿易的核心支柱。國科會主委吳誠文今天在立法院表示，國科會持續推動前瞻科技、強化創新應用與人才培育，去年全台科學園區營業額突破4.7兆元，創歷史新高，顯示台灣已成為全球高科技聚落的典範。

他指出，國科會已完成114至117年「國家科學技術發展計畫」，作為推動科技創新與跨部會整合的中長期藍圖。其中，半導體產業將以「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」為四大發展主軸，持續強化台灣在全球供應鏈的地位。

太空領域方面，吳誠文表示，國家發射場已選定設於屏東滿州鄉，未來將結合在地原住民文化、教育與觀光資源，推動科技與地方共榮，打造我國自主太空發展能量。

智慧機器人亦是下一階段重點發展方向。吳誠文指出，「AI新科技—智慧機器人計畫」已獲行政院核定，未來將與「大南方新矽谷」政策結合，打造從研發、製造到新創的完整產業鏈，進一步促進南部地區的科技創新與就業發展。

針對人才培育，吳誠文強調，科技競爭力的關鍵在於人力資本，國科會持續投入AI、資安等領域人才養成。包括「尋找資安女婕思」活動即吸引超過4000名學生參與，展現跨域創意與性別多元。

國際合作方面，國科會也積極深化與美國、德國、法國、加拿大等國的科研協定，擴大高層互訪與雙邊合作，提升台灣在全球科技生態系中的能見度與影響力。此外，智慧醫療、運動科技與高齡照護等成果正逐步進入實務應用，同時吸引AI新創與國際資金落地，推動產業升級與轉型。

他表示，國科會也全力支持台積電與半導體供應鏈廠商進駐屏東科學園區，擴展「大南方新矽谷」戰略布局，實現區域平衡發展，讓科技帶動地方經濟，共創台灣永續競爭力。

太空 AI

延伸閱讀

避免陽明山火燒山重演 吳誠文：科研設備災害已建立即時回報系統

竹科管理局局長將交接 原副局長胡世民6月2日升任

疑釀陽明山火燒山 國研院拆除全台空品感測器鋰電池

國科會：福衛8號首顆衛星10月升空 關鍵元件自製率達84%

相關新聞

無懼貨幣政策、關稅變數 劉揚偉宣示：鴻海今年營收必破7兆

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉坦言，2025年有很多變數，包括關稅、匯率、地緣政治，以及全球貨幣政策的變動，但...

掌握主權AI＋生成式AI大勢 劉揚偉：鴻海將成「製造平台服務提供者」

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉繫上條紋領帶、身著黑西裝親自主持，他今日指出，鴻海將來不只是一個製造服務者，還會...

仁寶董座陳瑞聰上任周年！領軍拚AI如今逆轉勝 三關鍵布局一次看

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持。對此，仁寶過去在AI伺服器領域...

蔡力行：聯發科在雲端及邊緣運算AI發展 均處於有利位置

聯發科今日舉行股東常會，執行長蔡力行在報告事項指出，面對AI無所不在的趨勢，聯發科均處於有利位置，將持續攜手合作夥伴將聯...

迎廣5年練出獨門伺服器組裝功夫 為何說浸沒式沒前途？

迎廣科技（6117）跨入AI伺服器組裝有成，顛覆刻板印象中的黑手「鎖螺絲」工作，獨門功夫不僅助毛利率衝破30%，2024...

聯發科「第一師」發功！蔡明介、蔡力行如何花10年 靠光碟機轉進雲端 拿下谷歌輝達訂單？

從光碟機產品出發，聯發科花了10年時間摸索，靠著高速傳輸技術SerDes打進谷歌、輝達供應鏈，搶攻ASIC市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。