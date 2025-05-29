科學園區營收4.7兆創新高 吳誠文：強化台灣全球供應鏈地位

科技產業是台灣對外貿易的核心支柱。國科會主委吳誠文今天在立法院表示，國科會持續推動前瞻科技、強化創新應用與人才培育，去年全台科學園區營業額突破4.7兆元，創歷史新高，顯示台灣已成為全球高科技聚落的典範。

他指出，國科會已完成114至117年「國家科學技術發展計畫」，作為推動科技創新與跨部會整合的中長期藍圖。其中，半導體產業將以「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」為四大發展主軸，持續強化台灣在全球供應鏈的地位。

在太空領域方面，吳誠文表示，國家發射場已選定設於屏東滿州鄉，未來將結合在地原住民文化、教育與觀光資源，推動科技與地方共榮，打造我國自主太空發展能量。

智慧機器人亦是下一階段重點發展方向。吳誠文指出，「AI新科技—智慧機器人計畫」已獲行政院核定，未來將與「大南方新矽谷」政策結合，打造從研發、製造到新創的完整產業鏈，進一步促進南部地區的科技創新與就業發展。

針對人才培育，吳誠文強調，科技競爭力的關鍵在於人力資本，國科會持續投入AI、資安等領域人才養成。包括「尋找資安女婕思」活動即吸引超過4000名學生參與，展現跨域創意與性別多元。

國際合作方面，國科會也積極深化與美國、德國、法國、加拿大等國的科研協定，擴大高層互訪與雙邊合作，提升台灣在全球科技生態系中的能見度與影響力。此外，智慧醫療、運動科技與高齡照護等成果正逐步進入實務應用，同時吸引AI新創與國際資金落地，推動產業升級與轉型。

他表示，國科會也全力支持台積電與半導體供應鏈廠商進駐屏東科學園區，擴展「大南方新矽谷」戰略布局，實現區域平衡發展，讓科技帶動地方經濟，共創台灣永續競爭力。