快訊

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

聽新聞
0:00 / 0:00

BrainChip攜手晶心科推廣RISC-V AI應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶心科董事長暨執行長林志明。圖／本報系資料照片
晶心科董事長暨執行長林志明。圖／本報系資料照片

全球首家推出商業化超低功耗、全數位、事件驅動、類人腦的AI 技術的BrainChip控股公司今日宣布，攜手RISC-V 領導廠商晶心科，將自家神經處理單元（NPU）與晶心的RISC-V核心做整合，進一步拓展 RISC-V 的應用版圖。

雙方將於今年的Andes RISC-V Con聯合展示 BrainChip 的 Akida AKD1500，搭配晶心科的奇萊Voyager開發板與 AndesCore AX45MP 64 位元多核心處理器 IP。

AKD1500 展示 Akida 純數位、極致節能、事件驅動 AI 運算技術，在感測端或感測器協同應用中的優勢，可用於人工智慧、應用處理器、車用電子及資安等領域。奇萊 SoC 與 Voyager 開發板則進一步加速大型 RISC-V 應用的開發與移植。BrainChip 的 Akida 技術與晶心科技高效能奇萊 SoC 及 Voyager 開發板的整合，為邊緣 AI 運算提供一個兼具高效能與能源效率的解方，同時更進一步拓展RISC-V 的生態系。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，雙方持續尋求不同方式，推動 RISC-V 解決方案於更多應用場景。透過與 BrainChip 合作，將 Akida IP 整合至 奇萊 Voyager 平台，為開發者創造更多機會，打造針對邊緣 AI的 RISC-V 優化解決方案。

處理器 晶心科 AI

延伸閱讀

聯發科、世芯 四檔來電

花旗喊買台灣半導體業 按讚「三巨頭」迎AI浪潮

外媒：小米晶片「玄戒O1」用台積電技術 美恐禁合作

高盛舉辦台灣科技論壇 建議買進四檔AI股

相關新聞

無懼貨幣政策、關稅變數 劉揚偉宣示：鴻海今年營收必破7兆

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉坦言，2025年有很多變數，包括關稅、匯率、地緣政治，以及全球貨幣政策的變動，但...

掌握主權AI＋生成式AI大勢 劉揚偉：鴻海將成「製造平台服務提供者」

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉繫上條紋領帶、身著黑西裝親自主持，他今日指出，鴻海將來不只是一個製造服務者，還會...

仁寶董座陳瑞聰上任周年！領軍拚AI如今逆轉勝 三關鍵布局一次看

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持。對此，仁寶過去在AI伺服器領域...

蔡力行：聯發科在雲端及邊緣運算AI發展 均處於有利位置

聯發科今日舉行股東常會，執行長蔡力行在報告事項指出，面對AI無所不在的趨勢，聯發科均處於有利位置，將持續攜手合作夥伴將聯...

迎廣5年練出獨門伺服器組裝功夫 為何說浸沒式沒前途？

迎廣科技（6117）跨入AI伺服器組裝有成，顛覆刻板印象中的黑手「鎖螺絲」工作，獨門功夫不僅助毛利率衝破30%，2024...

聯發科「第一師」發功！蔡明介、蔡力行如何花10年 靠光碟機轉進雲端 拿下谷歌輝達訂單？

從光碟機產品出發，聯發科花了10年時間摸索，靠著高速傳輸技術SerDes打進谷歌、輝達供應鏈，搶攻ASIC市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。