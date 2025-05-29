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BrainChip攜手晶心科推廣RISC-V AI應用
全球首家推出商業化超低功耗、全數位、事件驅動、類人腦的AI 技術的BrainChip控股公司今日宣布，攜手RISC-V 領導廠商晶心科，將自家神經處理單元（NPU）與晶心的RISC-V核心做整合，進一步拓展 RISC-V 的應用版圖。
雙方將於今年的Andes RISC-V Con聯合展示 BrainChip 的 Akida AKD1500，搭配晶心科的奇萊Voyager開發板與 AndesCore AX45MP 64 位元多核心處理器 IP。
AKD1500 展示 Akida 純數位、極致節能、事件驅動 AI 運算技術，在感測端或感測器協同應用中的優勢，可用於人工智慧、應用處理器、車用電子及資安等領域。奇萊 SoC 與 Voyager 開發板則進一步加速大型 RISC-V 應用的開發與移植。BrainChip 的 Akida 技術與晶心科技高效能奇萊 SoC 及 Voyager 開發板的整合，為邊緣 AI 運算提供一個兼具高效能與能源效率的解方，同時更進一步拓展RISC-V 的生態系。
晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，雙方持續尋求不同方式，推動 RISC-V 解決方案於更多應用場景。透過與 BrainChip 合作，將 Akida IP 整合至 奇萊 Voyager 平台，為開發者創造更多機會，打造針對邊緣 AI的 RISC-V 優化解決方案。
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