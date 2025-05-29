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健鼎股東會／拍板配息10.3元創新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB大廠健鼎（3044）29日股東會拍板配息，健鼎今日股東會通過配發現金股利每股10.3元，配息創新高。所有議案皆順利通過，股東會在約15分鐘結束。

健鼎今年股東會於114年5月29日上午九時假平鎮工業區工業五路6-1號召開。

健鼎今日股東會也通過113年財務報表，113年全年合併營收為658億元，合併稅後淨利為83.83億元，以期末股本52.56億元計EPS為15.95元。

股東會 日股 健鼎

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