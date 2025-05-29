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無懼貨幣政策、關稅變數 劉揚偉宣示：鴻海今年營收必破7兆
鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉坦言，2025年有很多變數，包括關稅、匯率、地緣政治，以及全球貨幣政策的變動，但鴻海抱持著審慎的看法，認為在AI伺服器的強勁需求帶動下，「集團全年仍會有『顯著成長』的表現」。
劉揚偉還再重複一次「顯著成長」四字，解釋：今年是AI元年，「AI伺服器會是讓我們最興奮的一個成長主軸！」他笑道，「顯著成長的意思，就是一定比6.86兆元（去年營收）來的大，一定會超過7兆元！」
劉揚偉指出，全球政經局勢變化迅速，讓整個供應鏈面臨很大挑戰，但鴻海早在四、五年前就已看到區域製造趨勢，當時就將製造能力往各區域擴展，「我們已經在全球建立233個穩固的據點，橫跨24個國家地區，形成高度分散和有彈性的生產網路」。
他說，基於鴻海多年在各地深耕積累的在地營運經驗及人才資源，讓鴻海能快速對應市場變化，同時有效降低關稅及相關政策波動帶來的影響，因此他對未來三年的成長非常有信心。
他回顧，鴻海過去五年，不論是在消費、智能或是雲端網路產品業務都有雙位數成長，去年繳出亮眼成績，營收達6.86兆元，稅後淨利高達1527億元，創下歷年新高，每股盈餘達11.01元，為近17年來最佳表現。
劉揚偉說，2024年將發放每股5.8元的現金股利，不僅創下上市以來的新高水準，更連續六年維持五成以上配發率，「鴻海展現公司穩健獲利與對股東利益的重視」。
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