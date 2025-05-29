非尼科技「引進境外傳銷」連三犯 公平會重罰50萬
公平交易委員會近日裁定，新加坡商非尼科技有限公司台灣分公司因未依規定報備境外多層次傳銷計畫，違反《多層次傳銷管理法》，遭處新台幣50萬元罰鍰。這已是該公司第三次違規，公平會也因此加重處罰。
公平會指出，非尼公司自2023年1月起，在國內引進總公司Vyvo推出的「Vyvo SocialFi獎勵計畫」，透過招募會員、銷售穿戴裝置與虛擬憑證等商品，建立多層次推廣組織。參與者可藉由介紹他人加入獲得獎勵，進而形成上下線關係，達到組織擴張與商品銷售目的，這樣的獎勵與組織設計，已符合多層次傳銷的定義。
然而，非尼公司卻未在這項制度實施前，依《多層次傳銷管理法》第6條第1項規定向公平會報備，屬於引進且實施境外多層次傳銷組織卻未依法登記，違法事證明確。公平會強調，該公司過去已有兩次類似違規紀錄，因此此次處以較高金額罰鍰，以示警戒。
公平會提醒，無論是民眾還是企業，只要計畫引進國外的多層次傳銷事業或制度到台灣推行，都必須事前檢附相關文件向公平會報備，否則將依法開罰，勿以身試法。
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