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精測股東會通過每股配息7.8元 配息維持50%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可。圖／本報系資料照片
精測總經理黃水可。圖／本報系資料照片

精測今日召開股東會，會中通過去年盈餘每股配發7.8元現金股利，股利配發率維持50%的水準。

精測股東會也承認2024年度財務報告，當年度營業收入36.05 億元，較前一年上升 25%；毛利率回升至54%；精測總經理黃水可表示，AI 的應用在全球持續穩健快速的發展，帶動高頻高速的測試需求，也讓製程技術及過程的複雜度不斷提升，中華精測透過數位轉型，導入智慧設計、智慧製造，在產品多元組合、客戶分散與全球布局綜效下，每股純益增至 15.55 元。

黃水可指出，全球半導體產業展現成長走勢，AI 技術的發展與積極推廣應用，成為產業發展的重要驅動力。全球政治經濟走向保護主義、美中科技競爭造成供應鏈重組，以及地緣政治引發的戰爭衝突等，在此環境下，中華精測由原本獨有的商業模式 All In House 積極導入 AI，從自主掌握的技術研發、電路設計、電性與熱應力模擬、生產製造、設備開發，到產品成功量測驗證的完整生態系統，在AI技術與工具的輔助下，大幅提升生產效率與產品良率，讓精測在半導體測試介面領域提供更具彈性且更完整之服務。

黃水可進一步表示，面對總體經濟環境仍伴隨著不確定性的局勢下，公司持續投入新產品、新技術的研發，包括高階測試介面板與精進探針卡，新開發 BKL、SS、SL 等多款探針，可滿足客戶於智慧型手機應用處理器 (AP) 、高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、射頻 (RF)、電源管理 (PMIC) 及等晶片測試探針卡驗證與量產，產品品質與服務均廣受國內外大廠肯定，期待未來能持續滿足半導體產業各領域龍頭客戶的測試需求，並提供更具競爭力的解決方案。今年6月2日至4日（美西時間）全球探針卡年度大會2025 SWTest Conference將於美國開展。

股東會 中華精測 AI

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