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詠業股東會／通過配發股息2.5元 永續發展、核心競爭力成長趨勢不變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

詠業科技（6792）5月27日舉行股東常會，會中承認2024年營業報告書及財務報表，全年合併營業額約12.3億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為9,863萬元，每股稅後盈餘2.1元。股東會並通過普通股現金股利每股配發1.85元暨資本公積每股配發0.65元，合計每股配發2.5元。

詠業對於未來抱持審慎樂觀態度，諸多新產品及新應用已持續獲得客戶承認，以長期發展而言，公司永續發展及核心競爭力持續成長趨勢不變。

詠業科技成立於1988年，深耕布局三大產品線，包含電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，終端產品應用層面廣泛，為上市公司達方電子（8163）旗下第一家上市的子公司。

達方 股東會

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