聯發科董座蔡明介：ASIC將成為推升營運成長另一隻腳

聯發科今日舉行股東常會，有股東提問公司在ASIC（特定應用積體電路）布局，何時可看到營收貢獻成果時，聯發科董事長蔡明介表示，他引用市調機構預估2028年市場規模將達400億美元到600億美元，強調這是聯發科很好的機會，有信心在明年起逐步看到成果，並成為推升未來營收成長另一動能。

蔡明介表示，過去聯發科主力偏重消費性手機，也就是所謂邊緣端應用，但聯發科已累積從邊緣到這個雲端的設計能力及矽智財（IP），公司也看到在資料中心的應用機會，正如同執行長蔡力行在上周台北國際電腦展的主題演講裡都提到了，這些的確是公司認為說是未來朝雲端資料中心一個很重要的成長機會，也有實際的客戶在接洽並進行中，不過因提問牽涉到未來性，公司就不太方便回答。

不過蔡明介引用市調機構預測2028年，未來應用在雲端伺服器的ASIC規模將達400億美元到600億美元，這些是聯發科將來的機會，未來公司會朝這方向努力，有信心在明年起逐步看到成果，並成為推升未來營收成長另一動能。

聯發科今日也完成補選一席董事，網羅曾任蘋果電腦APP-ISS部門技術總監、微軟語音產品部門首席技術架構師，現任微軟亞洲研究院院長的洪小文進入董事會。