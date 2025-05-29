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鴻海股東會／劉揚偉：今年營收一定破7兆元 未來三年AI成長、EV貢獻增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉主持股東會。擷取自鴻海直播畫面
鴻海董事長劉揚偉主持股東會。擷取自鴻海直播畫面

鴻海（2317）29日舉行股東會，董事長劉揚偉透露，展望鴻海集團未來三年，人工智慧（AI）持續成長，電動車（EV）則持續提升貢獻，今年是AI元年，AI伺服器將是成長主軸，今年營收一定超過7兆元。

他說，鴻海集團在ICT產業穩健表現，將持續保持領先優勢，至於AI方面，將加速邊緣計算相關應用，鴻海將持續發展有潛力商機，AI是第二個成長引擎，包括AI伺服器，三大智慧平台，AI基礎建設，都會帶來巨大營收貢獻，至於電動車，產品推出，客戶擴大，市場能見度會隨之提升，為集團注入成長動能，為客戶股東創造長期價值。

劉揚偉說，將跨入主權AI，並在多國建立數據相關產業鏈，企業治理也導入AI，軟體平台推出則以GAI為核心的三大應用平台，並打通雲端到邊緣解決方案，智慧電動車，製造與智慧城市，鴻海不只是製造服務者，會變成製造服務平台提供者，成為平台服務供應商。

鴻海展示輝達AI伺服器。記者蕭君暉／攝影
鴻海展示輝達AI伺服器。記者蕭君暉／攝影

鴻海 電動車 AI

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