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台灣大股東會／「股價、獲利」二選一？董座蔡明忠：兩個都要

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大董事長蔡明忠主持台灣大股東會。記者黃晶琳／攝影
台灣大哥大董事長蔡明忠主持台灣大股東會。記者黃晶琳／攝影

台灣大哥大（3045）29日舉行股東會，股東提問董事長蔡明忠在乎「股價」還是「獲利」，蔡明忠說，就像兩個兒子，「只能選一個嗎？」，應該是兩個都要選。至於股東提議每股現金股利從4.5元提升至5元，甚至希望未來盈餘分配率超過百分百。蔡明忠表示，目前配息率逼近百分百，以現金殖利率跟同業比，只會「比較好」，致力創造股東價值永遠是台灣大的首要原則。

蔡明忠說，「股東要我在『股價』及『獲利』中二選一，我比較不會回答選擇題，我比較有辦法以創意回答申論題，這就像是有兩個兒子，要選擇一個嗎，應該是兩個都要選」。

蔡明忠說，獲利跟股價是連動的，如果獲利不好，股價不可能會好，公司以創造股東最大價值為首要政策，要達到這個目標沒有獲利也達不到。

台灣大預計今年每股配發4.5元現金股利，有股東提議提升每股現金股利至5元，也有股東提出電信同業（中華電信（2412））盈餘分配率超過百分百，提問台灣大明年盈餘分配率是否超過百分百？

蔡明忠表示，台灣大每股配發4.5元，盈餘分配率已經逼近百分百，今年電信三雄中，唯一配息率超過百分百的只有中華電信，其他兩家都是逼近百分百，且在盈餘分配以外，還動用資本公積，未來台灣大股利政策將視同業配發狀況，維持一定的殖利率，以台灣大殖利率跟同業比，只會「比較好」，不會比較差，致力創造股東價值永遠是台灣大的首要原則。

股東也對台灣大總經理林之晨提問，關於AI執行狀況與效益，林之晨表示，AI有兩個層面，一個發展創新產品，一為對內提升效率。

林之晨表示，基於AI發展各種創新產品包含「AI聽寫大哥」、「反詐戰警」、「安心Call」已經推出十多個產品，很多已經開始貢獻效益，對內則是提升效率，包含基站優化、客服營運優化，商務同仁也進行不同AI計畫，內部也啟動超人計劃，希望未來三年有80%以上同仁，成為AI優秀的使用者，提升工作效率。

台灣大表示，自主研發，運用AI從源頭阻斷詐騙，「反詐戰警」企業版與個人版，分別累計主動偵測3.1億個可疑網域、幫助用戶示警超過1,500萬通騷擾或詐騙電話與簡訊；「安心 Call」已成功保護3.4億筆交易隱私。

股東也關心台灣大轉投資成本及效益，財務長張家麒指出，台灣大目前轉投資總成本約120至130億元，投資精誠及富邦新能源（富邦能源綠能投資平台）占三分之一到四成，以帳面上MOIC（投資回報倍數）倍數回報約1.1倍，但策略性投資，不僅看帳面上投資回報，關鍵在於綜效及合作策略。

股東會 台灣大哥大

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