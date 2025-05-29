掌握主權AI＋生成式AI大勢 劉揚偉：鴻海將成「製造平台服務提供者」

鴻海今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉繫上條紋領帶、身著黑西裝親自主持，他今日指出，鴻海將來不只是一個製造服務者，還會華麗轉身，「變成製造平台服務提供者」。

劉揚偉解釋，隨著主權AI的發展，鴻海會在多個國家建構與AI數據中心相關的產業鏈，集團內部本身也導入AI來提升營運效率，在軟體平台部分，還會推出以生成式AI為核心的三大應用平台，來打通鴻海從雲端到邊緣的AI解決方案應用平台，這個平台涵蓋智慧電動車、智慧製造、智慧城市。這些布局，就能展現出集團在AI時代的角色定位，「鴻海將來不只是一個製造服務者」，他重申，「所以我們會從製造，變成平台服務」，從製造的鴻海，變成科技的鴻海。

劉揚偉今回顧，ICT產業是集團第一個成長引擎，六年前集團就開始布局「3+3」新事業，如今AI是鴻海的第二個成長引擎，他也希望在ICT和AI Server之外，鴻海可以發展「電動車」為第三個成長引擎。

機器人也是鴻海重點投入的領域，他說，鴻海和輝達積極開發機器人關鍵技術，且已建立起完整機器人製造平台，協助客戶從設計、量產、流程的開發。

在AI產業快速成長的趨勢下，AI伺服器已經成為鴻海未來發展的重要引擎之一，「因為算力的需求會愈來愈大，AI伺服器的架構也愈來愈複雜，要開發新的AI伺服器產品，是一個相當具有挑戰性的事情」，劉揚偉認為，鴻海因為具備AI伺服器研發與製造的能力，再加上全球的產能佈局，以及完整的測試環境。

他並回顧上周的台北國際電腦展（Computex）上，鴻海在台灣和輝達一起打造AI智慧工廠的消息，強調目前鴻海的全球伺服器市占率已超過四成，「這樣子的規模讓我們能夠成為全球AIFactory的主要企業之一，也幫助我們抓住與AI相關的新的機會」。

劉揚偉認為，未來工廠形式也會產生變化：過去的工廠是實體工廠，未來的工廠先從數位孿生工廠開始，工廠還沒建就可以透過虛擬工廠打造AI工廠，把實體工廠相關運作提前做好實驗，找到最佳的擺設方式和最佳參數，最後再把這些成果應用在新的實體工廠，「如此一來，我們可以大大提升建廠的速度以及營運的效率」，他說。