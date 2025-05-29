蔡明忠：積極布局AI 開創電信產業競爭新格局

台灣大哥大上午舉行114年股東會，董事長蔡明忠、總經理林之晨等出席，蔡明忠表示台灣大透過併購台灣之星，邁入千萬行動用戶的嶄新階段，提前完成網路整併和系統整合，實現合併綜效，每股稅後純益(EPS) 達4.57元，寫下6年新高。

蔡明忠表示台灣大以科技、創新為核心，積極布局AI、mo幣等科技事業，攜手戰略夥伴推動AI時代所帶來的升級應用並透過電信驅動的科技新事業，開創電信產業價值競爭新格局。