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蔡明忠：積極布局AI 開創電信產業競爭新格局

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣大哥大上午舉行股東會，董事長蔡明忠（右）、總經理林之晨（左）出席。記者曾學仁／攝影
台灣大哥大上午舉行股東會，董事長蔡明忠（右）、總經理林之晨（左）出席。記者曾學仁／攝影

台灣大哥大上午舉行114年股東會，董事長蔡明忠、總經理林之晨等出席，蔡明忠表示台灣大透過併購台灣之星，邁入千萬行動用戶的嶄新階段，提前完成網路整併和系統整合，實現合併綜效，每股稅後純益(EPS) 達4.57元，寫下6年新高。

蔡明忠表示台灣大以科技、創新為核心，積極布局AI、mo幣等科技事業，攜手戰略夥伴推動AI時代所帶來的升級應用並透過電信驅動的科技新事業，開創電信產業價值競爭新格局。

蔡明忠 台灣大哥大

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