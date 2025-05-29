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聯發科股東會／聚焦 AI、高效能運算 蔡力行：續擴展技術布局與市場

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

聯發科技（2454）29日舉行股東會，執行長蔡力行強調，面對AI與高效能運算（HPC）快速崛起，聯發科未來將持續深化技術布局，強化產品升級與多元應用，積極搶攻AI手機、資料中心、車用電子與智慧終端裝置等市場。他指出，公司將結合先進晶片設計、高階IP與供應鏈合作，掌握生成式AI與客製化晶片需求所帶來的新一波成長動能。

蔡力行指出，聯發科去年在多項業務均有斬獲，包括旗艦手機晶片「天璣9400」導入agentic AI引擎，強化推理能力，推動AI應用升級，相關產品在市場表現亮眼。連接技術也升級至Wi-Fi 7與5G，在全球電信商市占率持續提升，並積極布局平板與Chromebook等裝置的高效能晶片。

資料中心方面，聯發科鎖定AI與高速傳輸需求，投入共同封裝光學（CPO）、224G SerDes等先進技術，提升在AI晶片領域的競爭力；汽車應用領域則涵蓋智慧座艙、車載資料機與電源管理晶片，並獲多家國際車廠採用。

在全體員工努力下，聯發科去年全年營收達新台幣5,306億元，年增22.4%；毛利率為49.6%、營益率達19.3%，每股盈餘為66.92元，年增38%。蔡力行表示，這些成果反映公司在變動市場中的韌性與前瞻性，也將成為未來持續成長的基礎。

晶片 AI 4G

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