鴻海股東會／董座劉揚偉：繼ICT與AI電動車將成鴻海第三成長引擎

鴻海（2317）29日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，人工智慧（AI）伺服器架構愈來愈複雜，開發新產品是非常挑戰的事情，同時，完整全球布局，成為客戶不可或缺的夥伴，鴻海將在台灣與輝達（NVIDIA）打造AI智慧工廠，即超級算力中心，協助產官學研，邁向下一波科技產業趨勢。

他說，鴻海在AI伺服器市占率超過四成，AI伺服器營收可超過兆元，成為AI主要企業，將抓住新的機會，過去是實體工廠，未來工廠透過輝達平台，從虛擬工廠開始，然後透過虛擬工廠來打造AI工廠，做得差不多了，實體工廠可以同時進行，然後可以把實體工廠找到最佳機器擺放位置與參數，提升建廠速度，提升營運效率。

他說，ICT是鴻海集團第一個成長引擎，AI是第二個成長引擎，希望發展第三個即電動車。