蔡力行：聯發科在雲端及邊緣運算AI發展 均處於有利位置

聯發科今日舉行股東常會，執行長蔡力行在報告事項指出，面對AI無所不在的趨勢，聯發科均處於有利位置，將持續攜手合作夥伴將聯發科技術擴展至新的應用領域，透過不間斷的技術突破和產品創新，把握AI趨勢，帶動公司在市場上的穩健成長。

蔡力行強調，展望未來，無所不在的AI趨勢，將持續推動市場機會，而聯發科不論在邊緣運算或雲端運算皆位處有利位置。在邊緣運算領域聯發科與一系列結合強大的CPU、GPU 以及NPU的邊緣運算晶片，與領先業界的產品規劃，持續與全球客戶合作；在雲端運算領域，聯發科持續開發先進的加速器並積極與供應鏈夥伴合作，強化先進製程及先進封裝等能力，提供客戶領先的解決方案。

蔡力行表示，近年因全球經濟環境及客戶庫存策略調整等因素而變化快速，但經過嚴謹的庫存控管後，去年客戶庫存回到相對健康的水位，加上終端市場需求逐步改善，不但進一步推動客戶回補庫存，同時，由於市場對高效能運算生成式AI等技術的採用持續提高技術及產品的升級趨勢持續，帶動產業蓬勃發展。去年聯發科全年營收比去年同期成長22.4%，達5306億元、毛利率較去年同期增加1點8個百分點，達到49%、營業利益率較去年同期增加2點7個百分點至19.3%，每股純益66.92元，年增38%。在全體員工的齊心努力下，聯發科繼於去年取得豐碩的營運成果，展現穩固的市場地位及優越的競爭力。

在手機方面，聯發科去年保持領先的全球手機，市場占有率，儲蓄過去以技術優勢，支持客戶，在各個價格在產品的需求外，更推出全新的旗艦5G AI晶片引擎天璣9400，這款晶片延續前一代全大格的CPU設計，結合先進的GPU和NPU，展現極致的性能和能效並，整合聯發科繼天璣AI引擎，推動傳統AI應用升級為具推理能力的AI引擎應用，加速構建更豐富的ai採用天璣96年的旗艦手機，在市場上廣獲好評，帶動年聯發科去年整體旗艦晶片營收達到雙倍成長，貢獻超過20億美元營收。

在智慧終端裝置平台方面，各類終端產品的技術持續升級，包括連結技術升級至wifi 7、5G以及平板及chromebook等裝置的運算效能持續提升在連結技術領域除積極及策略性的參與標準，制定聯發科也以完整的產品組合，成功擴展到全球電信運營商。推升聯發科去市占率及提升高階晶片的營收貢獻。

在客製化晶片領域，聯發科繼透過優質的系統級封裝（SiP）高階晶片設計能力與供應鏈的緊密合作和具彈性的生意模式專注於，快速成長的AI資料中心市場機會並展現下一時代資料中心AI晶片所需的先進共同封裝光學（CPO）等技術、能力。

在汽車領域：聯發科的產品包括智慧座艙車數據機以及電源管理晶片的解決方案在去年獲多家汽車製造商採用。