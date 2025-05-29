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鴻海旗下正達與美商簽署合作備忘錄 助攻車載玻璃市場

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

鴻海（2317）集團旗下玻璃廠正達（3149）29日公告，與美商Corning Automotive Glass Solutions (Hefei) Co., Ltd.簽署戰略合作備忘錄。有助拓展其車載玻璃相關市場。

正達表示，基於汽車市場未來發展與需求，與美商Corning Automotive Glass Solutions (Hefei) Co., Ltd.簽署合作備忘錄，建立長期策略夥伴關係，結合雙方之優勢與專長，有助拓展車載玻璃相關市場，發展全球車載玻璃相關應用。

正達積極擴大全球布局，除本次與美商簽署戰略合作備忘錄以外，2025年4月董事會已決議斥資13.85億元，增加越南投資案，並通過購買SD Global Vietnam Limited Liability股權，交易金額1,000萬美元（約新台幣3.24億元），總計新增越南投資17.09億元，顯示對未來接單相當有信心。

正達近年積極轉型，目前主要鎖定車用市場，現階段已接獲歐洲車廠訂單，並持續交貨中，並且耕耘觸控面板玻璃市場，同時布局車用與消費性電子市場。正達表示，旗下車用玻璃業務成長速度不錯，客戶也愈來愈多，建築玻璃及光電玻璃業務也穩健成長，期盼全年營運表現能愈來愈好。

觸控面板 正達

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