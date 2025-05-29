迎廣5年練出獨門伺服器組裝功夫 為何說浸沒式沒前途？

迎廣科技（6117）跨入AI伺服器組裝有成，顛覆刻板印象中的黑手「鎖螺絲」工作，獨門功夫不僅助毛利率衝破30%，2024年獲利更創歷史次高。手握2,000多家客戶，眼光精準，總經理黃國輝透露伺服器客戶下半年起將全面轉進水冷方案，停推氣冷，更預言浸沒方案沒前途。

從個人電腦機殼起家，今年成立40年的老牌機殼廠迎廣科技搭上AI伺服器浪潮，除是NVIDIA合格伺服器機殼供應商，有別於其他機殼廠專注伺服器機殼及機櫃業務，迎廣反而另闢蹊徑跨入伺服器組裝業務，受惠於AI需求大增，迎廣2024年營收28.83億元，稅後純益3.68億元，創歷史次高，毛利率29.8%，淨利率更高達12.8%。

伺服器組裝業務為何能助迎廣毛利率從20%不到翻身至30%上下？黃國輝解釋，目前台灣沒有第二家公司做類似迎廣的生意，關鍵在於迎廣不是接「鎖螺絲比賽」的訂單，不僅能替客戶做到L11（系統及軟體），他更豪語：客戶只要開規格，就能放心從迎廣出廠的產品沒有任何不良品，他舉例，水冷板送到迎廣廠內，絕對是百百檢、一一品管。

黃國輝指出，迎廣能從機構設計、韌體控制、測試軟體、治具、控制板一條龍做到好，甚至客戶提供測試軟體，迎廣還能幫忙抓bug，一起合作修正，直到伺服器機器上線後，若客戶反應有問題，迎廣工程師也能遠端連網找出問題解決，大幅擺脫傳統硬體組裝業的刻板印象。

「系統組裝的核心不在鎖螺絲工時跟人力，而是能不能控制設備的變數。」他舉例，若系統不運轉是因為其中的線材插歪了，迎廣就必須能抓出問題來。

「假設市場行情一台伺服器1萬美元，我認為迎廣應該可以拿到5%。」他解釋，迎廣由於有軟硬體核心能力，客戶開規格，迎廣就能做，能讓甲方省下很多人手，但為熬出軟實力，迎廣也苦蹲了4~5年，走過許多摸索冤路。

手握2,000多個大小客戶，目前伺服器系統組裝客戶也有60家，其中不乏許多是原本的PC機殼客戶，跨入AI伺服器後，成為迎廣系統組裝客戶，為配合客戶銷美，迎廣也在加州設立組裝線，為2~3家客戶在美製造做準備，目前產線已經Ready。

目前伺服器營收已上看4~5成，黃國輝表示，目前伺服器有氣冷跟水冷（約20:80），但客戶紛紛告知第2季開始，水冷系統出貨比將一路提高，未來兩散熱技術比重將逆轉，而原因是伺服器熱能不斷攀高，使得客戶要求不要再推氣冷產品，連傳統伺服器都轉向水冷出貨。

而前兩年喧騰的浸沒式方案，黃國輝坦言，內部已經研究一年多，雖然節能效果好，但電子零件泡在液體裡，5年保固疑慮高，在公司的實驗室內發現10個月就有零件故障，加上對資料中心機房的要求與機櫃式不同，挑戰仍然不少，但也有業者仍持續練兵，期望有朝一日能找到技術突破點。

今年迎廣馬來西亞廠預計10月量產，將搶吃東南亞AI伺服器商機，北美工廠也已就緒，台灣三廠也仍有擴張計畫，黃國輝樂觀預估3年後，馬來西亞將取代台灣成為占比5成的最大製造基地。