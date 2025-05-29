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開發南科特定區將半導體聚落封裝台南 讓科技就業人口安心落腳
台南市南科特定區ABCDENO區段徵收開發案，已完成協議價購程序，並在上周陸續舉辦6場公聽會，內政部審議通過後就可辦理區段徵收公告。市長黃偉哲強調，這是因應南科發展，所準備的各項產業與生活機能用地，透過整合公私有地，結合在地民意都市規畫，如同將科技聚落封裝在台南，為日漸成長的產業與人口，讓土地發揮更大的效能。
黃偉哲說表示，南科特定區位於善化與安定區之間，圍繞在南科台南園區北半邊，也鄰近市府主管的樹谷科技園區、以及國科會正在開發的南科3期園區。南科特定區編號從A到O的區塊，不同區塊中有不同的機能，分別是可用於興建廠辦、研發中心、倉儲物流的產業支援區，與兼具住宅、商業等生活機能的生活服務區，以及水利、交通等公共設施用地區 。南科特定區開發案的效果，如同將晶粒與導線封裝成晶片，就是要將半導體產業聚落封裝在台南這塊土地上。
地政局長陳淑美指出示，南科特定區開發案，目的就是讓科技就業人口可以放心落腳在台南生活，也讓更多半導體產業上中下游，如台積電的先進封裝廠(AP8)、ASML、東京威力科創、聯詠等企業，願意在台南擴大投資與招聘。以中央已通過審議的A、B、C、D、E、N、O共7個區塊為例，全區共375.42公頃，其中有約37.7%的土地將用於公共設施，包括公園、滯洪池、水電設施、人行道、廣場與停車場等，以及預留未來所需的學校、體育場與醫療用地。
另，有62.3%的土地為可建築用地。考量科學園區與周遭工業區的出租率已達到飽和，所以闢建產業服務專用區A區、B區約74.84公頃，提供企業設置辦公大樓、試量產基地、研發中心所需，開發完成後將辦理公開招標或設定地上權，歡迎有意設廠投資的廠商提前洽詢。
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