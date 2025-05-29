施崇棠：川普完全無法預測 台廠有陣痛須增韌性

ＰＣ品牌大廠華碩、晶圓代工廠聯電、記憶體廠南亞科、面板廠友達等科技大廠昨天舉行股東會，讓景氣、關稅與匯率衝擊等問題成為必考題，華碩董事長施崇棠感嘆「川普完全無法預測」，認為台灣廠商都將面對短期陣痛。

施崇棠被問及下半年展望？關稅及匯率是否衝擊出口和景氣時，他以華碩為例，強調台商必須想盡辦法增加韌性，透過全球布局彈性應對，短期將有挑戰。

在聯電股東會，財務長劉啟東坦言，因關稅變動性很大，讓下半年景氣不是很確定，之前他已在法說會指出，公司訂單能見度較短，客戶也出現觀望及降低庫存的狀況，預期台幣升值，將實質衝擊公司下半年表現。

台幣昨天小升四點三分，收在廿九點九一元，匯價續創兩年多新高。劉啟東認為，匯率波動已是企業當前重要挑戰，台幣升值會直接衝擊營收，每升值一個百分點就侵蝕公司約○點四個百分點的毛利率，此負面衝擊將影響下半年營運。

南亞科總經理李培瑛指出，目前唯一的變數，就是台幣升值將抵銷毛利率攀升速度，公司雖希望盡速轉盈，但仍需密切觀察台幣升值趨勢。友達董事長彭双浪則說，即便目前看來對等關稅影響緩解，部分產品列入豁免清單中，但仍要謹慎觀察。現階段最重要的是要注意匯率變化，短時間內台幣大幅升值，均使得營收、獲利都受到很大擠壓，「要非常小心。」

三三會理事長林伯豐昨也憂心地說，匯率穩定對企業極為重要，「既然升值到這裡，就不需要再升」，他特別代表工商界，呼籲央行妥善穩定匯率。