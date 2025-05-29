聯電棄單中東 牽緊英特爾的手

經濟日報／ 記者李孟珊朱子呈／新竹報導

美國總統川普先前率領美企大咖前往沙烏地阿拉伯訪問，順利帶回龐大AI大訂單，引爆中東AI大商機。

聯電（2303）財務長劉啟東昨（28）日透露，有包括中東在內的多個國家曾主動接觸聯電洽談合作，但聯電未選擇跟進，當前重心鎖定在與英特爾在美國合作的12奈米製程項目。

談到與英特爾的合作，劉啟東說，由聯電主導研發與製造端，生產則在美國落地，預計2027年進入量產，目前已有客戶進入早期設計驗證與量產規劃階段。

他強調，相關合作採用英特爾既有設備，不需額外採購極紫外光顯影設備（EUV），資本支出相對節省，有助聯電建立美國在地產能，雙方合作聚焦12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程。

劉啟東透露，聯電當前幾乎將所有重要的研發資源都投注在與英特爾的12奈米合作計畫，並動員內部主要研發與製造資源，以及投入相關製程與設備轉換作業。英特爾除了是合作夥伴之外，也是核心客戶，在取得預留產能的同時，正處於設計導入階段，接下來在設計套件 （PDK） 完成後，將陸續展開第二、三波的擴展。

英特爾 聯電 美國

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