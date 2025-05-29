聯電：下半年市況不明朗 產能利用率復甦遲緩

經濟日報／ 記者李孟珊朱子呈／新竹報導
聯電28日舉行股東常會。圖／聯電提供
聯電28日舉行股東常會。圖／聯電提供

聯電（2303）昨（28）日舉行股東常會，財務長劉啟東會後受訪坦言，該公司正面臨新台幣升值、關稅政策反覆與大陸積極擴張成熟製程產能等三大挑戰，導致下半年市況不明，價格調幅受限，客戶態度也趨於保守，產能利用率復甦相對遲緩。

面對三大挑戰來襲，劉啟東說，聯電將持續強化製程差異化與深化長期合作，以維持市占。

劉啟東不諱言，匯率是近期對聯電營運最直接的衝擊來源，因為公司營收全數以美元計價，先前新台幣平均匯率約落在32.5至33元，如今已經升破30元大關，而新台幣每升值一個百分點，就會侵蝕聯電毛利率並削弱營收，「這個負面的衝擊是直接明顯的，會很快反映在財報上」。

除了匯率因素外，全球貿易環境波動也持續影響客戶下單節奏，劉啟東分析，由於關稅變動性很大，導致客戶態度多處於觀望，現階段能見度偏低，只能用滾動式調整排產計畫來因應，因此對下半年將以審慎保守的態度看待。

在產業競爭面，陸企擴張成熟製程的速度不容忽視，劉啟東點出，紅色供應鏈大量投入28奈米等成熟製程產能，整體供給趨於寬鬆，使得價格上調難度升高。

為了保持競爭優勢，劉啟東強調，聯電會聚焦於差異化製程與客製化服務，例如聯電當前成長動能來自28奈米升級至22奈米節點，後者具備更高性價比，因此，即使陸企及其他新進業者陸續投入28奈米製程，聯電仍處於領先態勢。

產能利用率方面，劉啟東說明，現階段中國廈門聯芯廠與蘇州和艦廠產能利用率明顯優於集團平均值，顯示當地內需具備撐盤力道；反觀台灣廠區受部分海外客戶下單保守影響，產能利用率復甦相對遲緩，惟公司在8吋與12吋晶圓的分工，將依應用需求靈活調度，以提升整體產能效率。

聯電 新台幣

延伸閱讀

聯電：與英特爾12奈米合作勢在必行 成熟製程以特殊化避殺戮

聯電股東會 排隊領鋼珠筆套組成焦點

中信金、國泰金原來是00878再買？網猜三大出局股：永豐金、第一金、微星

外資賣超130億元、群創被賣最多 但這類股竟最獲外資青睞

相關新聞

AI 助攻永續 台灣大扮推手

AI應用如何促進全球永續發展成各界關注焦點，第一屆「2025全球AI賦能永續高峰會」選擇全球AI發展重鎮台灣舉行，匯聚自...

施崇棠：川普完全無法預測 台廠有陣痛須增韌性

ＰＣ品牌大廠華碩、晶圓代工廠聯電、記憶體廠南亞科、面板廠友達等科技大廠昨天舉行股東會，讓景氣、關稅與匯率衝擊等問題成為必考題，華碩董事長施崇棠感嘆「川普完全無法預測」，認為台灣廠商都將面對短期陣痛。

科技四大咖：匯率、關稅衝擊來了 電子業全面受影響

華碩董事長施崇棠、宏碁董座陳俊聖、友達董事長彭双浪、聯詠總經理王守仁等台灣科技業四大咖昨（28）日同聲示警新台幣匯率急升...

雙A抗震 打造新利基

「品牌雙A」華碩、宏碁力抗大環境波動，透過多元引擎開展新利基。華碩積極評估切入人形機器人；宏碁持續孵化新事業之餘，新事業...

GB200出貨順了 台鏈笑了 鴻海、英業達、緯創等協力廠迎商機

輝達GB200機櫃出貨卡關問題解決。英國金融時報報導，在解決曾導致出貨延後的技術問題後，輝達供應商正加速生產旗艦AI伺服...

大摩按讚五大台廠

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，基於良率提升等因素，上調今年輝達GB系列伺服器出貨量為2.5萬至3萬台，並看好技嘉、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。