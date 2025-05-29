聯電：下半年市況不明朗 產能利用率復甦遲緩

聯電（2303）昨（28）日舉行股東常會，財務長劉啟東會後受訪坦言，該公司正面臨新台幣升值、關稅政策反覆與大陸積極擴張成熟製程產能等三大挑戰，導致下半年市況不明，價格調幅受限，客戶態度也趨於保守，產能利用率復甦相對遲緩。

面對三大挑戰來襲，劉啟東說，聯電將持續強化製程差異化與深化長期合作，以維持市占。

劉啟東不諱言，匯率是近期對聯電營運最直接的衝擊來源，因為公司營收全數以美元計價，先前新台幣平均匯率約落在32.5至33元，如今已經升破30元大關，而新台幣每升值一個百分點，就會侵蝕聯電毛利率並削弱營收，「這個負面的衝擊是直接明顯的，會很快反映在財報上」。

除了匯率因素外，全球貿易環境波動也持續影響客戶下單節奏，劉啟東分析，由於關稅變動性很大，導致客戶態度多處於觀望，現階段能見度偏低，只能用滾動式調整排產計畫來因應，因此對下半年將以審慎保守的態度看待。

在產業競爭面，陸企擴張成熟製程的速度不容忽視，劉啟東點出，紅色供應鏈大量投入28奈米等成熟製程產能，整體供給趨於寬鬆，使得價格上調難度升高。

為了保持競爭優勢，劉啟東強調，聯電會聚焦於差異化製程與客製化服務，例如聯電當前成長動能來自28奈米升級至22奈米節點，後者具備更高性價比，因此，即使陸企及其他新進業者陸續投入28奈米製程，聯電仍處於領先態勢。

產能利用率方面，劉啟東說明，現階段中國廈門聯芯廠與蘇州和艦廠產能利用率明顯優於集團平均值，顯示當地內需具備撐盤力道；反觀台灣廠區受部分海外客戶下單保守影響，產能利用率復甦相對遲緩，惟公司在8吋與12吋晶圓的分工，將依應用需求靈活調度，以提升整體產能效率。