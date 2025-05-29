摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，基於良率提升等因素，上調今年輝達GB系列伺服器出貨量為2.5萬至3萬台，並看好技嘉（2376）、鴻海、廣達、緯創、緯穎等五大台廠，均給予「優於大盤」評級。

其中，技嘉股價落後補漲空間最大，取代已漲多的緯穎，成為下游硬體族群的首選個股。

大摩在台北國際電腦展後，對GB200／GB300今年出貨前景變得稍微樂觀。大摩對下游供應鏈調查後發現，今年GB200／GB300出貨量達2.5萬至3萬台是「相當合理的預估。」在電腦展之前，大摩對今年預估出貨量為2萬至2.5萬台。

大摩分析，伺服器供應鏈的零組件良率提升，且4月以來機架產出也比首季大幅成長。此外，工業富聯（FII）導入自行研發的自動化設備與AI演算法，縮短組裝周期，推升每月產量持續上揚，並呈現「季季高」態勢。

大摩估計，首季GB200出貨量為1,000台，4月三大ODM廠（鴻海、廣達及緯創）出貨總量已達1,500台，因此第2季出貨量應該可以達到5,000台至6,000台。第3、4季單季出貨量應該可達1萬台或更多。

大摩也順帶上修OEM／ODM廠出貨及獲利預估。其中，緯創目標價從125元上調到140元，緯穎從2,650元上調到2,775元，廣達從325元上調到335元。鴻海及技嘉則維持不變，分別為200元及350元。