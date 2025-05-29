大摩按讚五大台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，基於良率提升等因素，上調今年輝達GB系列伺服器出貨量為2.5萬至3萬台，並看好技嘉（2376）、鴻海、廣達、緯創、緯穎等五大台廠，均給予「優於大盤」評級。

其中，技嘉股價落後補漲空間最大，取代已漲多的緯穎，成為下游硬體族群的首選個股。

大摩在台北國際電腦展後，對GB200／GB300今年出貨前景變得稍微樂觀。大摩對下游供應鏈調查後發現，今年GB200／GB300出貨量達2.5萬至3萬台是「相當合理的預估。」在電腦展之前，大摩對今年預估出貨量為2萬至2.5萬台。

大摩分析，伺服器供應鏈的零組件良率提升，且4月以來機架產出也比首季大幅成長。此外，工業富聯（FII）導入自行研發的自動化設備與AI演算法，縮短組裝周期，推升每月產量持續上揚，並呈現「季季高」態勢。

大摩估計，首季GB200出貨量為1,000台，4月三大ODM廠（鴻海、廣達及緯創）出貨總量已達1,500台，因此第2季出貨量應該可以達到5,000台至6,000台。第3、4季單季出貨量應該可達1萬台或更多。

大摩也順帶上修OEM／ODM廠出貨及獲利預估。其中，緯創目標價從125元上調到140元，緯穎從2,650元上調到2,775元，廣達從325元上調到335元。鴻海及技嘉則維持不變，分別為200元及350元。

貨量 大摩

延伸閱讀

大摩看中國AI：將限制轉為機會 沉睡的巨人醒了

華邦電轉運 大摩力挺

大摩：中國大陸AI聚焦效率及市場應用 四台股受惠

京元電遇亂流 外資降目標價

相關新聞

AI 助攻永續 台灣大扮推手

AI應用如何促進全球永續發展成各界關注焦點，第一屆「2025全球AI賦能永續高峰會」選擇全球AI發展重鎮台灣舉行，匯聚自...

施崇棠：川普完全無法預測 台廠有陣痛須增韌性

ＰＣ品牌大廠華碩、晶圓代工廠聯電、記憶體廠南亞科、面板廠友達等科技大廠昨天舉行股東會，讓景氣、關稅與匯率衝擊等問題成為必考題，華碩董事長施崇棠感嘆「川普完全無法預測」，認為台灣廠商都將面對短期陣痛。

科技四大咖：匯率、關稅衝擊來了 電子業全面受影響

華碩董事長施崇棠、宏碁董座陳俊聖、友達董事長彭双浪、聯詠總經理王守仁等台灣科技業四大咖昨（28）日同聲示警新台幣匯率急升...

雙A抗震 打造新利基

「品牌雙A」華碩、宏碁力抗大環境波動，透過多元引擎開展新利基。華碩積極評估切入人形機器人；宏碁持續孵化新事業之餘，新事業...

GB200出貨順了 台鏈笑了 鴻海、英業達、緯創等協力廠迎商機

輝達GB200機櫃出貨卡關問題解決。英國金融時報報導，在解決曾導致出貨延後的技術問題後，輝達供應商正加速生產旗艦AI伺服...

大摩按讚五大台廠

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，基於良率提升等因素，上調今年輝達GB系列伺服器出貨量為2.5萬至3萬台，並看好技嘉、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。