GB200出貨順了 台鏈笑了 鴻海、英業達、緯創等協力廠迎商機

輝達GB200機櫃出貨卡關問題解決。英國金融時報報導，在解決曾導致出貨延後的技術問題後，輝達供應商正加速生產旗艦AI伺服器機櫃，包括鴻海（2317）、英業達、戴爾與緯創等合作夥伴已有所突破，開始出貨備受矚目的輝達Blackwell平台伺服器。

金融時報報導，鴻海、英業達與緯創上周在台北國際電腦展（COMPUTEX）不約而同表示，GB200機櫃已於第1季底開始出貨，目前正加速生產。一位供應商的工程師透露，「我們內部測試發現連接性問題……供應鏈與輝達合作，在兩到三個月前解決這些問題」。

輝達GB200機櫃加速出貨

鴻海董事長劉揚偉先前指出，伺服器機櫃量產正快速爬坡，整體表現將愈來愈好，4月已強勁成長，GB200伺服器第2季起進入全面放量出貨期，未來幾季AI機櫃出貨將一季比一季好。

業內說明，AI伺服器機櫃出貨就像調鋼琴一樣，音準要調多準，每一家雲端服務供應商（CSP）有不同標準，鴻海已調整到CSP資料中心要求的水準。法人指出，鴻海目前AI訂單接單滿載，客戶要求擴產，預期今年會將GB200機櫃交付完畢。

英業達目前已有部分GB200產品出貨給CSP客戶，B200平台也已開始出貨。英業達表示，B200平台將是今年第2季與第3季出貨主力，來自美系CSP客戶需求持續正向。

緯創GB200機櫃已於去年第4季小量出貨，受惠GB200專案第2季加速放量，AI及伺服器相關產品線出貨動能可望顯著拉升。

GB200 AI伺服器機櫃配備36顆Grace中央處理器（CPU）與72顆Blackwell繪圖處理器（GPU），並透過輝達的NVLink通訊系統連結。

據了解，GB200機櫃多項挑戰包括GPU所引發的過熱及液冷系統漏液問題。工程師們也提到，要同步協調這麼大量的處理器系統本身相當複雜，也因此導致軟體錯誤與晶片間的連線問題。隨著問題解決，供應商已加強出貨前的測試流程。

輝達將在周三美股收盤後（台灣時間周四清晨）公布財報，投資人關注Blackwell出貨是否順利。輝達同時也為推出下一代GB300 AI伺服器機櫃做準備，輝達執行長黃仁勳上周表示，GB300將於第3季上市。