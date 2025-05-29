雙A抗震 打造新利基

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

「品牌雙A」華碩（2357）、宏碁力抗大環境波動，透過多元引擎開展新利基。華碩積極評估切入人形機器人；宏碁持續孵化新事業之餘，新事業營收占比已近三成，近年更斥資數十億元投入能源事業發展，相關業務已掛上台電電網。

華碩昨（28）日舉行股東會，董事長施崇棠持續看好AI需求，對相關產業發展非常樂觀。他表示，華碩除了持續布局AI PC、AI伺服器等產品線外，隨著AGI（通用人工智慧）發展，推動人形機器人將更具可行性，華碩正積極評估人形機器人發展。

施崇棠說，華碩很早就推出機器人Zenbo，但當時最大的問題是不夠聰明。隨AGI發展，語言作為符號系統，可讓AI具備通用智慧，推動人形機器人更具可行性。

施崇棠指出，現在人形機器人可以融入人類各種環境，未來可能成為數位員工。華碩正積極評估人形機器人發展、卯足勁思考，例如現在有些很不錯新優點出來，但也有很多陷阱，華碩會審慎抓準市場定位。

宏碁董事長陳俊聖昨日以展碁董事長身分出席展碁股東會。他表示，宏碁的核心事業PC等產品仍是根本，所以在AI PC領域持續推出新產品，新事業也不斷成長壯大，宏碁新事業營收占比已近三成，貢獻營業淨利五成，代表新事業已壯大站穩。宏碁原來的核心事業是孵化器，「我們再從當中孵化新事業出來，並且持續不中斷。」接下來的日子裡可以看到旗下企業新的公開發行、上櫃或上市。

華碩 機器人 宏碁

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