科技四大咖：匯率、關稅衝擊來了 電子業全面受影響

華碩（2357）董事長施崇棠、宏碁董座陳俊聖、友達董事長彭双浪、聯詠總經理王守仁等台灣科技業四大咖昨（28）日同聲示警新台幣匯率急升與川普關稅戰將衝擊電子業，成為下半年兩大變數。

華碩、宏碁、友達、聯詠分別在台灣PC、光電業、半導體產業有重量級地位。

科技四巨頭示警匯率、關稅影響

其中，華碩與宏碁是全球前六大PC品牌，友達是面板大廠，聯詠則是台灣第二大IC設計公司暨驅動IC龍頭，四大科技廠董總昨日在自家或集團公司股東會上，不約而同提起對匯率及關稅擔憂，透露匯率與關稅已導致電子業全面受影響。

施崇棠直言，美國總統川普真的完全無法預測，最近川普就連蘋果也砍一刀，相信大家都會面對這個短期的陣痛，華碩已經想盡各種辦法增加韌性。

施崇棠認為，華碩身為全球品牌也有一個優點，就是不需要自己布局重資產，「多數產品線我們交由台灣ODM／OEM夥伴製造，基本上布局是靈活的，但短期陣痛還是難免。」

陳俊聖表示，從一開始這個人造的變動，且不斷有新訊息出來，導致市場動盪，進而影響消費者信心。雖然現在已經有開始鈍化，但不代表事情已經過了；至於會不會影響下半年市況需求，陳俊聖坦言，是會有一些短期的現象。

談到新台幣升值的影響，陳俊聖坦言：「波動是一定會有的」，因為台灣算是一個匯率自由的國家。在這個過程當中，宏碁採取常規避險動作來控制影響，「但對整個產業的衝擊，是大家要留意的地方。」

彭双浪則說，即便目前看來對等關稅影響緩解，部份產品列入豁免清單中，但仍要謹慎觀察。

他認為，現階段最重要的是要注意匯率變化，短時間內新台幣大幅升值，均使得營收、獲利都受到很大擠壓，「要非常小心。」

王守仁指出，5月新台幣匯率快速升值，要因應會比較辛苦，包括營收與庫存成本等，只能應對大環境來調整，基本上採自然避險策略，以及在比較可控範圍內，稍微平衡美元資產。

至於如果未來供應鏈遭課徵關稅，王守仁認為，可能進出口商等都要分擔一部分，目前客戶對於此議題尚未討論，不過可能會有不少產品的售價受到衝擊。同時，畢竟美國只是一部分市場，就要看平均下來的影響程度。