友達：努力轉型盡快獲利 目標以盈餘發放股利

對於股東提問如何轉虧為盈，面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，將努力轉型，不再只是一家純面板廠，希望盡快獲利以盈餘發放股利給股東。

友達今天舉行股東會，彭双浪指出，獲利一向是公司經營目標，過去幾年未能獲利，今年2月董事會決議通過以資本公積發放現金。希望公司能盡快獲利，將來以盈餘發放股利給股東。

彭双浪指出，雖然目前對等關稅有稍微緩解，友達某些產品也在豁免清單裡面，但目前影響最重大的是匯率變化，短期劇烈波動將使營收、獲利受到很大的擠壓。

由於連續3年虧損，他強調，追求獲利是經營團隊最大的目標，虧損沒有其他的藉口。

對於股東建議，提高資本公積發放金額，彭双浪表示，以資本公積發放現金每股新台幣0.3元，已經過董事會充分討論並決議，不會在股東會中討論提高。

彭双浪也再次確認友達往微型發光二極體（MicroLED）發展的方向，他說，蓋一個有機發光二極體（OLED）面板廠要2000億以上，但Micro LED廠只需約20億元。

友達說明，電視、資訊電子、車用的Micro LED進展明確，已有三星（Samsung）、索尼本田移動公司（Sony Honda Mobility）等採用，三星Micro LED電視已在銷售，Sony Honda Mobility公司2026年將推出搭載Micro LED車頭顯示解決方案的電動車。

另外，友達強調，Micro LED透明特性帶來的特別應用場景，比其他產品多約50%到1倍的透明度，是其他產品所達不到的境界。