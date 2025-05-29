AI 助攻永續 台灣大扮推手

AI應用如何促進全球永續發展成各界關注焦點，第一屆「2025全球AI賦能永續高峰會」選擇全球AI發展重鎮台灣舉行，匯聚自美國、法國、英國、德國、日本、韓國、印度、新加坡、澳洲及台灣等十國的產官學專家領袖，展開AI與永續的深度對話。

「2025全球AI賦能永續高峰會」（AI with Purpose Global Summit Taipei 2025）昨（28）日登場，連續舉辦二天，由全球永續賦能倡議組織（GeSI）、台灣大哥大、台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同主辦，聚焦「AI解決方案促進永續發展」、「數位基礎設施規模化」與「建立全球治理平台」三大核心議題，首日就吸引近400人實體及線上出席，展現國際產業鏈對AI與永續融合議題的高度關注。

台灣大（3045）資訊長蔡祈岩參與「AI如何平衡人類福祉與未來就業」高峰座談指出，AI正翻轉傳統職場的角色界線，讓員工能跨越本位、跨域貢獻，從任務執行者成為價值創造者，並強調企業應以文化與制度支持員工適應轉型、擴展潛能。

環境部長彭啓明表示，面對氣候變遷，台灣以數位與淨零雙軸轉型為核心，積極尋求創新解決方案。2025全球AI賦能永續高峰會首度在台舉辦，是接軌國際的重要契機。環境部樂見AI在永續領域的應用，亦鼓勵產業積極投入。結合AI智慧加速淨零與數位科技雙軸發展，台灣能更快實現綠色成長與2050淨零轉型，為全球永續發展貢獻關鍵力量。

台灣大永續品牌公關副總暨GeSI理事劉麗惠表示，台灣大期盼透過「2025全球AI賦能永續高峰會」開啟國際對話平台，鏈結台灣科技產業投入AI永續應用，並推動跨國合作與創新。

劉麗惠指出，台灣大以實際行動響應「AI with Purpose」倡議，推動AI與永續融合的實踐，落實氣候行動、生物多樣性、智慧城市等領域，確保AI成為推動永續以及包容未來的關鍵力量。

台灣大也與Perplexity獨家合作推動普惠AI應用，擴大知識可及性；同時運用AI技術開發「AI Ocean數據海洋」，提供海洋生物辨識資料，促進生物多樣性研究與保育。

全球永續賦能倡議組織執行長Luís Neves表示，AI與新興技術正加速重塑世界，而台灣在數位與永續轉型上的理解與投入，在全球具有關鍵地位。

電電公會祕書長林全能表示，台灣憑藉著強大的研發實力與完整的產業生態系，長期在AI應用與永續技術領域扮演國際橋梁的角色，促成跨國合作與創新解決方案。