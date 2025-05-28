快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

在大戰中爭雄！華碩施崇棠籲：台灣應放棄「淺碟型AI技術」

經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導
華碩董事長施崇棠對AI關注度極深。王郁倫攝影
華碩董事長施崇棠對AI關注度極深。王郁倫攝影

華碩（2357）要轉型全方位AI公司，除今年將提撥營收3至5%投資研發，董事長施崇棠談「軟體的華碩」，包括：軟體工程師人數已經超越硬體，AI人才更破千人。

他也大讚DeepSeek是「窮人的武功」，面對美中AI競賽，他感嘆台灣應該要注重深耕型技術，放棄淺碟型技術投入才能在AI大戰中一決雌雄。

對於DeepSeek技術的發展，施崇棠表示早在一年前就已經注意到，其團隊第一篇論文MLA發布就已經非常令人驚艷，後來的MoE（專家混合架構）、推理、蒸餾等技術，讓模型即便參數高達6,850億，但其實只要380億運算量就能跑，其他大量參數可以放在SSD，而不需要常駐記憶體VRAM，需要再抓出來就好，就能達到一秒20個符元（Tokens）的目標，這種設計對小模型也非常有利，施崇棠大讚DeepSeek是「窮人的武功」。

施崇棠指出，他會認為DeepSeek技術是窮人的武功，是因為推理有利於小模型問世，因為相對於預訓練模型需要很大的資料量，「但推理就跟人一樣，降低很多資料需求負擔」，其次蒸餾技術可以讓大模型教小模型，有利於小模型遍地開花，加速AI發展。

施崇棠指出，AI是下一個工業革命，重要性不言而喻，所以人才的問題格外關鍵，面對如DeepSeek問世的突破性，他有深深的感慨，期望台灣能記取教訓，要注意深耕型技術，鼓勵投入深且難的技術發展，而不是淺碟型技術，這樣台灣才能有辦法在世界級的領域大決戰時能一爭雌雄。

而AI代理也將使工作流程大幅轉變，比方說，只要一句話就可以讓AI自動幫忙定票，但實務上還有許多需要管理的面向，甚至未來作業系統也將有很大的轉變，成為代理人型態，現在世界才真正從運算走向電腦。

華碩年報指出，今年預計投資3至5%營收於研發上，施崇棠表示，華碩為成為全方位AI公司，華碩從最底層的基礎建設層、系統層、應用層都有布局，包括AIDC（AI基礎建設）、ACC（伺服器管理系統）、AI Foundry、AI Hub，並在4應用層：智慧城市、智慧醫療、智慧製造、智慧零售佈局。

由於AI正加速成熟化，施崇棠表示他對未來覺得非常樂觀，在發展AI應用時，華碩全球有2,200個據點，變成很重要的利器，因為未來的AI服務將跟以往的服務不同，必須提供所謂SLA（Service Level Agreement服務水準協議），保證提供端到端的服務。

對輝達（NVIDIA）將進駐士林設總部，施崇棠開玩笑說，希望可以更緊密合作，但當然是不希望對方來挖角人才，一定會好好跟輝達談妥人才協議。

華碩 施崇棠 人工智慧 AI

延伸閱讀

輝達財報公布在即！布局這兩檔「最純輝概股」 ETF站穩AI浪尖

談關稅、匯率風暴 華碩董座施崇棠：川普連Apple也砍一刀

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠：歡迎 但別挖我們的人

華碩施崇棠巧喻AI：「窮人的武功」正滿地開花

相關新聞

傳NVIDIA 將推低壓規版前進中國大陸 記憶體GDDR7有望受惠

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，由於美國四月公布新審查禁令，要求NVIDIA H20或其他於記憶體頻寬...

LG 新品強勢登台！獲獎新品齊發 劍指智慧生活新商機

台灣LG電子28日舉行盛大新品發表會，宣布多款榮獲2025年CES創新獎、Red Dot Design Award紅點設...

AI 產業邁向虛實整合 OpenAI 布局實體人工智慧 台廠供應鏈受矚目

OpenAI宣布以近65億美元收購由前蘋果公司設計總監艾夫（Jony Ive）共同創辦的一家人工智慧（AI）裝置新創公司企業io，與這位傳奇設計師聯手進軍硬體領域。這是OpenAI成立十年以來規模最大的交易案，目標是打造艾夫與奧特曼所設想的一系列裝置，首批產品明年亮相，外界推測，鴻海（2317）與蘋果、OpenAI及微軟合作多年，奪單呼聲高。．．．

黃仁勳飛不停！前進瑞典 建構規模最大企業AI超級電腦

全球政府及企業搶進AI基礎建設，建構AI超級電腦，這也讓輝達（NVIDIA）訂單接不完。愛立信與阿斯特捷利康、紳寶集團、...

動物園很科技！中華電攜手亞旭 助攻壽山智慧動物園2.0

中華電信（2412）與亞旭電腦28日宣布共同攜手合作，以5G企業專網為基礎，與高雄壽山動物園合作打造智慧動物園2.0，升...

預期NVIDIA推低壓降規版供中國大陸AI市場 最快下半年問世

根據TrendForce最新調查，由於美國4月公布新審查禁令，要求NVIDIA H20或其他於記憶體頻寬、互連頻寬等性能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。