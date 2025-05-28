在大戰中爭雄！華碩施崇棠籲：台灣應放棄「淺碟型AI技術」

華碩（2357）要轉型全方位AI公司，除今年將提撥營收3至5%投資研發，董事長施崇棠談「軟體的華碩」，包括：軟體工程師人數已經超越硬體，AI人才更破千人。

他也大讚DeepSeek是「窮人的武功」，面對美中AI競賽，他感嘆台灣應該要注重深耕型技術，放棄淺碟型技術投入才能在AI大戰中一決雌雄。

對於DeepSeek技術的發展，施崇棠表示早在一年前就已經注意到，其團隊第一篇論文MLA發布就已經非常令人驚艷，後來的MoE（專家混合架構）、推理、蒸餾等技術，讓模型即便參數高達6,850億，但其實只要380億運算量就能跑，其他大量參數可以放在SSD，而不需要常駐記憶體VRAM，需要再抓出來就好，就能達到一秒20個符元（Tokens）的目標，這種設計對小模型也非常有利，施崇棠大讚DeepSeek是「窮人的武功」。

施崇棠指出，他會認為DeepSeek技術是窮人的武功，是因為推理有利於小模型問世，因為相對於預訓練模型需要很大的資料量，「但推理就跟人一樣，降低很多資料需求負擔」，其次蒸餾技術可以讓大模型教小模型，有利於小模型遍地開花，加速AI發展。

施崇棠指出，AI是下一個工業革命，重要性不言而喻，所以人才的問題格外關鍵，面對如DeepSeek問世的突破性，他有深深的感慨，期望台灣能記取教訓，要注意深耕型技術，鼓勵投入深且難的技術發展，而不是淺碟型技術，這樣台灣才能有辦法在世界級的領域大決戰時能一爭雌雄。

而AI代理也將使工作流程大幅轉變，比方說，只要一句話就可以讓AI自動幫忙定票，但實務上還有許多需要管理的面向，甚至未來作業系統也將有很大的轉變，成為代理人型態，現在世界才真正從運算走向電腦。

華碩年報指出，今年預計投資3至5%營收於研發上，施崇棠表示，華碩為成為全方位AI公司，華碩從最底層的基礎建設層、系統層、應用層都有布局，包括AIDC（AI基礎建設）、ACC（伺服器管理系統）、AI Foundry、AI Hub，並在4應用層：智慧城市、智慧醫療、智慧製造、智慧零售佈局。

由於AI正加速成熟化，施崇棠表示他對未來覺得非常樂觀，在發展AI應用時，華碩全球有2,200個據點，變成很重要的利器，因為未來的AI服務將跟以往的服務不同，必須提供所謂SLA（Service Level Agreement服務水準協議），保證提供端到端的服務。

對輝達（NVIDIA）將進駐士林設總部，施崇棠開玩笑說，希望可以更緊密合作，但當然是不希望對方來挖角人才，一定會好好跟輝達談妥人才協議。