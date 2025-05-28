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資安新創奧義智慧完成募資1.36億元 將在台灣IPO

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

英屬開曼群島賽博創新科技宣布完成1.36億元現金增資，由祺富資本領投，華威國際集團旗下之華曜卓越成長型基金，及北科之星、北科之星貳、指南之星、政大之星、台科之星等五檔校友創投基金參與投資。

賽博創新控股台灣知名AI資安新創「奧義智慧科技」100%股權，已開始進行券商輔導，將在台灣掛牌（IPO）。計今年4月也獲得台灣最大資安託管服務商中華資安（CHT Security）6,500萬元策略性投資，近期在獲得1.36億元資金挹注，展現資本市場對賽博創新／奧義智慧在 AI 資安領域成長潛力的高度支持與肯定。

奧義智慧長期專注於協助公部門、金融業與半導體等關鍵產業，研發AI資安自動化技術，應對日益複雜且演化快速的全球威脅。近年來，台灣電子零組件大廠頻遭國際駭客鎖定，公開資訊觀測站上亦頻見資安事件，台灣已成為全球攻擊熱區之一。

領投的祺富資本成立於 2023 年，投資團隊具備豐富科技產業營運與策略投資經驗，合作夥伴涵蓋技嘉（2376）、PSA 華科事業群、群光（2385）、瑞儀（6176）、久元（6261）、嘉澤（3533）等上市製造業大廠，聚焦資安、AI、雲端、新能源與光電半導體等成長型領域。

奧義智慧執行長吳明蔚表示，在全球動盪與駭客威脅並存的關鍵時刻，獲得知名創投資金挹注，是對奧義智慧的鼓勵，將持續深化AI 資安研發、培育國際級人才、拓展全球市場。祺富資本則表示，加入奧義智慧股東行列，看好國內本土孕育的自主原廠技術、產品及發展策略，攜手合作，期望成為奧義智慧投入 AI 資安研發及走向國際的支持力量。

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