快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

智宏網攜手光寶科！整合5G專網與AI技術 助智慧工廠升級

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）旗下智宏網（HTC G REIGNS），攜手光寶科技（2301），共同打造一套由台灣自主研發、結合 AI邊緣運算技術的5G專網通訊整合方案，並已實際導入製造業場域，應用於產線檢測、作業監控與即時預警等多項智慧工廠情境。

HTC G REIGNS 以自主開發的5G vRAN架構，整合符合業界標準的5GC核心網與光寶科技O-RU設備，打造模組化、具彈性擴充性的端對端5G專網通訊解決方案。此系統支援Sub-6GHz頻段，採用O-RAN開放式架構標準，並可依場域需求彈性配置基地台覆蓋範圍，以滿足製造業工廠現場多變且高密度的通訊環境需求。

在應用層面，HTC G REIGNS同步整合AI邊緣雲端運算平台，可支援多種智慧工廠場域應用情境，包括：產線自動檢測與AOI應用、智慧巡檢與人員辨識、影像式電子圍籬與預警、數據洞察與記錄等。透過5G的低延遲與高頻寬特性，相關應用可實現即時影像回傳，並透過邊緣運算技術即時執行AI分析與判斷，實現現場決策，加快反應速度，打造智慧工廠所需的「高感知、高應變、高效率」環境，有效提升生產管理效能，並降低維修與人力資源成本。

智宏網表示，透過此次與光寶科技在5G 通訊與 AI 應用層的深度整合，不僅驗證了台灣 5G 專網技術的落地能力，也為製造、能源、醫療等垂直領域的智慧轉型提供具參考價值的示範案例，將助力更多產業邁向智慧升級。

宏達電 光寶科 HTC AI 5G

延伸閱讀

新北淡水沙崙里美樂地大變身 全新兒童設施啟用

華航機隊汰舊換新升級「武器」 高星潢8字談未來

新店里長買春疑雲驚動侯友宜 當事人盼勿升級成政治事件

華為 HUAWEI 推出新智慧手表與耳機 搶攻智慧穿戴市場

相關新聞

在大戰中爭雄！華碩施崇棠籲：台灣應放棄「淺碟型AI技術」

華碩（2357）要轉型全方位AI公司，除今年將提撥營收3至5%投資研發，董事長施崇棠談「軟體的華碩」，包括：軟體工程師人...

LG 新品強勢登台！獲獎新品齊發 劍指智慧生活新商機

台灣LG電子28日舉行盛大新品發表會，宣布多款榮獲2025年CES創新獎、Red Dot Design Award紅點設...

AI 產業邁向虛實整合 OpenAI 布局實體人工智慧 台廠供應鏈受矚目

OpenAI宣布以近65億美元收購由前蘋果公司設計總監艾夫（Jony Ive）共同創辦的一家人工智慧（AI）裝置新創公司企業io，與這位傳奇設計師聯手進軍硬體領域。這是OpenAI成立十年以來規模最大的交易案，目標是打造艾夫與奧特曼所設想的一系列裝置，首批產品明年亮相，外界推測，鴻海（2317）與蘋果、OpenAI及微軟合作多年，奪單呼聲高。．．．

黃仁勳飛不停！前進瑞典 建構規模最大企業AI超級電腦

全球政府及企業搶進AI基礎建設，建構AI超級電腦，這也讓輝達（NVIDIA）訂單接不完。愛立信與阿斯特捷利康、紳寶集團、...

動物園很科技！中華電攜手亞旭 助攻壽山智慧動物園2.0

中華電信（2412）與亞旭電腦28日宣布共同攜手合作，以5G企業專網為基礎，與高雄壽山動物園合作打造智慧動物園2.0，升...

預期NVIDIA推低壓降規版供中國大陸AI市場 最快下半年問世

根據TrendForce最新調查，由於美國4月公布新審查禁令，要求NVIDIA H20或其他於記憶體頻寬、互連頻寬等性能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。