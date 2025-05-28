智宏網攜手光寶科！整合5G專網與AI技術 助智慧工廠升級

宏達電（2498）旗下智宏網（HTC G REIGNS），攜手光寶科技（2301），共同打造一套由台灣自主研發、結合 AI邊緣運算技術的5G專網通訊整合方案，並已實際導入製造業場域，應用於產線檢測、作業監控與即時預警等多項智慧工廠情境。

HTC G REIGNS 以自主開發的5G vRAN架構，整合符合業界標準的5GC核心網與光寶科技O-RU設備，打造模組化、具彈性擴充性的端對端5G專網通訊解決方案。此系統支援Sub-6GHz頻段，採用O-RAN開放式架構標準，並可依場域需求彈性配置基地台覆蓋範圍，以滿足製造業工廠現場多變且高密度的通訊環境需求。

在應用層面，HTC G REIGNS同步整合AI邊緣雲端運算平台，可支援多種智慧工廠場域應用情境，包括：產線自動檢測與AOI應用、智慧巡檢與人員辨識、影像式電子圍籬與預警、數據洞察與記錄等。透過5G的低延遲與高頻寬特性，相關應用可實現即時影像回傳，並透過邊緣運算技術即時執行AI分析與判斷，實現現場決策，加快反應速度，打造智慧工廠所需的「高感知、高應變、高效率」環境，有效提升生產管理效能，並降低維修與人力資源成本。

智宏網表示，透過此次與光寶科技在5G 通訊與 AI 應用層的深度整合，不僅驗證了台灣 5G 專網技術的落地能力，也為製造、能源、醫療等垂直領域的智慧轉型提供具參考價值的示範案例，將助力更多產業邁向智慧升級。