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LG 新品強勢登台！獲獎新品齊發 劍指智慧生活新商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
視覺設計師李君慈(右)在LG新品發表會上分享與產品合作的設計理念與創作心得。記者籃珮禎攝影。
視覺設計師李君慈(右)在LG新品發表會上分享與產品合作的設計理念與創作心得。記者籃珮禎攝影。

台灣LG電子28日舉行盛大新品發表會，宣布多款榮獲2025年CES創新獎、Red Dot Design Award紅點設計大獎的重量級科技新品正式登台，全面展現LG在創新技術與美學上的雙重實力。

LG董事長鄭淵寬表示，公司秉持以人為本的精神，透過AI與先進技術，打造更貼近消費者需求的智慧生活解決方案，並以「靈感實現所」為主題，可望在台灣市場開拓智慧生活新商機。

瞄準現代人工作與生活彈性切換的需求，LG此次推出的多款顯示器與投影機產品，在展會中大放異彩。備受矚目的Smart Monitor Swing斜槓機，這款31.5吋4K UHD IPS觸控螢幕，憑藉其多軸旋轉設計，支援傾斜、旋轉、高度調整及垂直模式，滿足多元情境需求，首次亮相即一舉奪下2025 CES創新獎與紅點設計雙獎肯定。

內建webOS 24系統，並透過LG Switch應用程式強化畫面分割、裝置快速切換與鍵鼠共享功能，其在募資平台MYFEEL開放預購後，單月熱銷已突破新台幣1,000萬元，市場反應熱烈。

同時，繼CineBeam Q小銀河系列的熱銷，LG乘勝追擊推出兩款進化機型：榮獲2025紅點設計大獎的CineBeam S小銀河Ultra，承襲輕巧美型與真4K畫質，更具備超短焦功能，僅需39.3公分即可投影100吋畫面，大幅節省空間，預計七月展開早鳥預購。

而CineBeam Q小銀河Plus則在核心效能上實現兩大升級，包含亮度提升至600 ANSI流明，觀影體驗更佳，並全面改版內建webOS 24智慧作業系統，提升操作直覺與順暢性，預計10月正式在台上市。

針對專業創作者，LG gram Pro系列筆電持續突破輕薄與效能的平衡。這款連續兩年榮獲CES創新獎的gram Pro 2in1翻轉觸控筆電，搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器與雙風扇散熱系統，確保高效運算下的穩定性。

LG也預告，今年第3季將推出配備NVIDIA（輝達） RTX™獨立顯卡機型，以滿足更高強度的創作需求。

此外，LG gram獨家開發的AI功能──gram Chat即時助理，支援「On-Device離線版」與「Cloud線上版」，提供文件摘要、翻譯、雲端搜尋與信件撰寫等AI服務，宛如個人專屬的全能助理，可望大幅提升行動創作的效率。

同時，全球首款UltraGear OLED GX9曲面電競螢幕也同步亮相，全面展現LG在創新技術與美學上的雙重實力。

為進一步推廣新品，LG特別邀請視覺設計師李君慈Jyunccihli合作，以「極輕，創造不被看輕」為題，透過LG gram、Smart Monitor與CineBeam S小銀河Ultra等產品，展現科技如何加乘創作能量。

同時，LG也祭出多項市場活動刺激買氣。即日起至6月30日，LG舉辦「LG Create the Beauty創作競賽」，分為「自由創作組」與「創作接力組」，總價值超過20萬元的新品等你來爭取。

此外，即日起至5月31日，於LG官方線上商城購買指定筆電與螢幕新品，可享9折優惠；六月更將推出限時加購優惠，凡購買指定筆電新品，加價新台幣999元即可擁有29吋UltraWide螢幕。隨著多款具備國際獎項肯定的創新產品齊發，LG在台灣市場的表現值得持續關注。

LG董事長鄭淵寬在新品發表會上致詞，強調LG gram、Smart Monitor和CineBeam系列產品如何實現工作娛樂隨心切換的理念。記者籃珮禎攝影。
LG董事長鄭淵寬在新品發表會上致詞，強調LG gram、Smart Monitor和CineBeam系列產品如何實現工作娛樂隨心切換的理念。記者籃珮禎攝影。

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