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台幣升值 華新6月盤價外銷300系調漲每公噸50美元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）28日開出6月不銹鋼盤價，內銷方面，300系調降每公噸1,000元，200系及400系維持平盤；外銷方面，300系反應匯率下，調漲每公噸50美元（約新台幣1,494元）。

華新指出，因應川普政府90天關稅豁免措施，美國終端不銹鋼成品湧現急單，惟台幣近期強勢升值，對外銷為導向的台灣下游用鋼業者造成匯損壓力，綜合考量鋼廠部分進口原料成本下降，並兼顧客戶接單競爭力，6月盤元產品牌價適時調整。

針對不銹鋼事業第2季概況，華新指出，為避免美國關稅不確定性，下游客戶提前於第1季底下單，預期台灣不銹鋼第2季出貨量維持穩定；大陸不銹鋼持續調整產品結構，預期整體業績與上季持平；歐洲景氣則仍持續低迷。

關稅 美國 外銷 不銹鋼

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