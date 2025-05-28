台幣升值 華新6月盤價外銷300系調漲每公噸50美元

OpenAI宣布以近65億美元收購由前蘋果公司設計總監艾夫（Jony Ive）共同創辦的一家人工智慧（AI）裝置新創公司企業io，與這位傳奇設計師聯手進軍硬體領域。這是OpenAI成立十年以來規模最大的交易案，目標是打造艾夫與奧特曼所設想的一系列裝置，首批產品明年亮相，外界推測，鴻海（2317）與蘋果、OpenAI及微軟合作多年，奪單呼聲高。．．．

2025-05-28 19:10