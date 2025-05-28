華為推穿戴式新品 搶攻市場商機

品牌廠華為（HUAWEI）28日宣布推出的智慧穿戴新品，再次展現創新精神與領先技術，包括主打舒適輕薄設計的HUAWEI WATCH FIT 4 Pro、WATCH FIT 4，以及華為首款半開放式悅彰耳機FreeBuds 6，共三款穿戴新品，提供消費者更全方位的穿戴體驗。

據悉，HUAWEI WATCH FIT 4系列在外觀、運動、健康管理功能都全面升級，外觀設計時尚別緻，採用獨特3D錶翼設計，極具立體時尚辨識度，展現出獨特的時尚方錶美學，機身厚度則更薄、重量更輕，配戴上更為舒適無負擔；運動模式上，除支援超過100種運動模式，更新增氣壓計與向日葵定位系統，提升定位及配速精準度，並首發水上軌跡功能，重新定義戶外探索的範圍，帶來全新豐富戶外運動體驗。健康管理上加入睡眠平均HRV指標，更精準掌握睡眠狀態，並具備最高可達10天的強勁續航，讓運動及生活皆能隨心所欲不受限。

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro在設計與功能上，更是引領先鋒，採用藍寶石玻璃鏡面與鈦金屬錶圈，耐刮耐磨，且全面升級高爾夫球場模式與支援40米自由潛水，更搭載HUAWEI TruSense玄璣感知系統、華為心電圖應用軟體，新增體溫傳感器，隨時掌握皮膚溫度變化，運動功能與健康管理更全面。