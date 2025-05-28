黃仁勳飛不停！前進瑞典 建構規模最大企業AI超級電腦
全球政府及企業搶進AI基礎建設，建構AI超級電腦，這也讓輝達（NVIDIA）訂單接不完。愛立信與阿斯特捷利康、紳寶集團、北歐斯安銀行及華倫堡投資公司組成的瑞典企業聯盟，將應用NVIDIA的運算能力，建構瑞典規模最大的企業AI超級電腦，加速瑞典的數位化進程。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於5月24日參加南瑞典相關活動時，與華倫堡投資公司董事長Marcus Wallenberg一同公開此新計畫。
這也是黃仁勳5月以來陸續前進沙烏地阿拉伯，宣布台灣總部落地北市科並參加台北國際電腦展後，更飛往瑞典參與瑞典規模最大的企業AI超級電腦計畫。
計畫首階段將部署兩套NVIDIA DGX SuperPOD系統，搭載最新一代的Grace Blackwell GB300平台，建成後將成為瑞典規模最大的企業AI超級電腦。此系統將支援高運算負載的AI應用，以加速訓練專領域AI模型、大規模推論（包括推理型AI）等流程。
NVIDIA為支持瑞典企業聯盟與NVIDIA的共同目標，NVIDIA計畫在瑞典設立首座AI技術中心，與業界夥伴合作推動AI研究。
黃仁勳表示，如同電力推動工業時代、網路啟動數位時代，AI正是下一場工業革命的引擎。透過華倫堡投資公司與瑞典產業領袖的遠見，此項計畫將打造瑞典首座AI基礎設施，為科學、產業與社會領域的創新突破奠定基礎，確保瑞典在AI時代保持領先地位。
愛立信技術長Erik Ekudden表示，AI在網路演進過程中扮演關鍵角色，推動高效能、可程式化與自動化的網路。AI與5G對瑞典乃至其他國家的未來競爭力至關重要，有助於推動創新、促成新創企業興起，並實現全新應用場景與服務能力。身為持續大力投入AI研發的公司，愛立信期待與其他瑞典領導企業及NVIDIA攜手合作，確保瑞典在AI發展與應用上領先全球。
華倫堡投資董事長Marcus Wallenberg表示，對頂尖AI基礎建設的投資，是加速AI在瑞典產業發展與應用的關鍵一步。相信這項計畫將帶來高價值的外溢效果，包括促進人才技能提升、推動全新合作模式，並強化整體國家AI生態系統。
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