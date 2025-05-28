動物園很科技！中華電攜手亞旭 助攻壽山智慧動物園2.0

中華電信（2412）與亞旭電腦28日宣布共同攜手合作，以5G企業專網為基礎，與高雄壽山動物園合作打造智慧動物園2.0，升級5G智慧觀光科技服務。

中華電信表示，採用亞旭電腦的國產小型基地台（5Watt Small Cell）擴充5G專網，除提升園區訊號涵蓋，並協助壽山動物園在穩定可靠的網路架構上，持續推進智慧觀光與生態教育的里程碑。

這也是三分自2023年首度合作推出「智慧動物園1.0」以來，雙方再度攜手升級至2.0版本。亞旭電腦團隊協助壽山動物園於園區內新增四款數位互動應用遊戲，以創新設計深化智慧觀光與保育教育，在壽山動物園透過園區內專屬的智慧裝置（內建5G專網SIM卡與遊戲APP）完成多人團體任務。

此外，中華電信指出，還可讓遊客利用AR擴增實境互動遊戲，即時獲得多種動物的保育知識。

此外，在中華電信全園區穩定5G網路覆蓋下，遊客購票掃碼後站上指定區域，搭配手勢體感技術跟隨機台畫面中的提示動作，即可俯瞰動物與獸舍環境，並可選圖下載照片留念。

最後遊客還可體驗「草鴞巡守者保育之旅」，利用故事結合ChatGPT AI人工智慧，即能自由地透過輸入文字和遊戲中的角色對話，從劇情中探索瀕危草鴞的生存挑戰，讓保育意識自然扎根於遊戲過程中。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，隨著園區互動應用日益多元，中華電信以5G專網結合國產ORAN（Open Radio Access Network，開放無線接取網路）設備與MEC（Mobile Edge Computing，行動邊緣運算）平台，讓壽山動物園園內各區互動體驗穩定順暢。作為數位生態協創者（Digital Ecosystem Co-creator），中華電信致力打造兼具彈性與安全的行動網路基礎，推動文化觀光智慧化，持續助力觀光產業轉型升級。

亞旭電腦董事長林成貴表示，亞旭電腦專注於5G專網的垂直整合應用，為企業提供量身定製的端對端解決方案。在壽山動物園專案中，成功部署5G戶外專網及AI技術，並結合AR、機器學習（ML）、ChatGPT等創新應用，打造全新互動體驗。我們的目標是透過技術整合，為遊客提供嶄新的AI互動遊戲與智慧遊園體驗，並將這些解決方案擴展至更多大型場域及國際市場。」

高雄市副市長林欽榮致詞時表示，這次合作透過5G專網、AI智慧互動設施、AR與圖像辨識以及4K航拍技術，不僅讓遊客從被動的「看動物」轉變為更有趣、更深度的「體驗」，也讓園區從靜態動物園升級為動態的AI動物園，遊客可輕鬆透過手機遊戲學習動物保育及生態知識。