微軟啟動第四屆「微軟新創加速器」 14組入選新創團隊

台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心及亞灣新創園，正式宣布啟動第四屆「微軟新創加速器」，並公布14組入選新創團隊。今年入選的產業應用領域更加多元，涵蓋「公共治理」、「行銷體驗」、「健康照護」與「能源管理」等面向，聚焦生成AI技術，展現AI在日常生活中的廣泛應用潛力，加速推動產業創新應用的多元轉型。

台灣微軟表示，第四屆入選團隊中共有10家原已採用微軟雲端或AI技術，展現高度的技術契合與合作潛力。未來這些團隊將進一步結合微軟 Copilot + AI Agent 與中山產發深耕在地的產業輔導優勢，提供AI 技術支援到市場接軌的全方位資源，協助新創團隊實現從技術創新到全球市場落地，加速全面發展。

台灣微軟表示，「微軟新創加速器」將透過三階段賦能提供全方位支持。第一階段協助新創完成 Azure 雲端建置與架構優化，並結合 Microsoft Azure、GitHub、Microsoft 365 與 Microsoft Power Platform 等雲端平台及工具資源，強化技術基礎。今年入選團隊更可獲得最高新台幣 692 萬元的 Azure 點數支援，為新創團隊打開通往全球市場的大門。

第二階段結合中山產發的產業鏈結優勢，協助新創技術進入實際應用場域，透過現場測試與產品功能持續優化，建立創新合作模式。

第三階段透過微軟生成式AI技術與 Co-Sell 銷售體系，協助新創將解決方案上架至 Azure Marketplace 及 Microsoft AppSource 等全球銷售管道，並透過 Copilot + AI Agent 與 Azure AI Foundry 服務平台，整合 Azure OpenAI 服務和 Azure Machine Learning 等，提供從產品概念化到市場化的完整支援，協助新創團隊加速產品開發流程，降低進入市場的時間與成本，全面提升市場競爭力。

今年 14 家入選團隊中，半數為近兩年內成立的新創企業，聚焦生成式 AI 技術並專注於特定專業領域，展現出AI應用的多元與專業性。台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒表示，「過去三年來，微軟新創加速器已成功培育41家新創團隊，舉辦逾70場商機媒合活動，並透過 Copilot + AI Agent 與 Azure AI Foundry 等平台，協助新創與企業連結並提升 AI 能力與市場競爭力。隨著台灣資料中心落地，我們將持續強化在地技術支援，連結全球企業網路，拓展國際商機」。