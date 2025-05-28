全球AI賦能永續高峰會 森崴：重塑能源驅動方式將是AI永續契機

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）今明天在台北國際會議中心舉辦「2025全球AI賦能永續高峰會」，邀集40位全球產業領袖與專家參與，深入探討AI 在能源、製造、醫療、數位基礎設施及全球治理等面向的影響力。森崴能源副總經理賈德揚表示，重塑能源驅動方式，是AI世代永續發展的重要契機，利用AI打造虛擬電廠將是能源產業的重要一步。

輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭相繼示警，未來AI發展最大的限制恐來自於能源供應不足。森崴能源副總經理賈德揚應邀出席首場專題對談，與工研院特聘專家王漢英、工研院綠能與環境研究所副所長梁佩芳及東元電機公司技術長饒達仁，共同探討「永續發展的AI潛力：重塑能源驅動方式How We Power」。

森崴能源副總賈德揚指出，AI賦予的機會，除能源經濟參與者，也包括能源消費者，同時推動電網可靠性和可觀的營收成長。森崴能源正利用AI和母公司的超級算力中心，打造虛擬電廠（VPP），不僅將AI運算科技運用在電網和虛擬電廠，也可用於建立「公司大腦」，讓所有人都能透過AI助手，變成專家，創造極大商機。

賈德揚表示，透過AI優化調度，不僅整合再生能源，提升電網的穩定性，更可利用資料演算分析，參與電力市場獲利，例如提供輔助服務和電力差價套利。VPP可增加營收、降低基礎設施成本，實現更彈性、高效且去中心化的能源管理。另外，利用AI智慧電表數據，分析個人用電模式，找出節能作法，預測用電高峰或浪費時段，即時發送提醒，或在智慧恆溫器中設置智能預設，讓節能成為最便捷的選擇。

梁佩芳指出，AI正在重塑世界，並為永續發展、人類福祉與產業轉型等關鍵議題，帶來前所未有的契機。未來十年內AI產業發展最大的挑戰來自能源。為防止跳電，電壓系統的管理格外重要，因此，善用AI工具預測、即時監測電廠，有效分析資料掌握趨勢，建立智慧電網、智能電表、系統慣性都可仰賴AI達成，目前工研院也與台電正在進行多項試點計畫，期望有更多業者共同投入此一市場。