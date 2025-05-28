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AI優點、商機多 廣達張嘉淵示警：使用不當有負面影響

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影
廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）跨足智慧醫療領域超過十年，與各大醫院皆有合作，而隨著近兩年AI人工智慧題材的爆發，廣達也將最新的AI技術與旗下智慧醫療產品線相互結合，成功開發出一系列應用產品，並攜手上下游合作夥伴跨界搶商機。對此，廣達技術長暨副總經理張嘉淵28日透露，儘管AI（人工智慧）擁有許多優點，但不當使用仍會帶來負面影響，比如過度消耗能源等，他強調，「AI並非未來唯一的解決方案」，而是作為一種工具而存在，必須具備明確的目的以引導未來的發展。

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）28日攜手全球永續賦能倡議組織（GeSI）及台灣大哥大召開「2025全球AI賦能永續高峰會（AI with Purpose）」，而廣達「AI大將」技術長張嘉淵除了受邀以「講者」身分登台開講，同時也為專題對談「永續發展的AI潛力：重塑我們的關懷方式 (How We Care)」擔任引言及主持的重任。張嘉淵透露，自己很榮幸能受邀在 AI with Purpose 全球峰會上分享他的想法，並與現場多位產業界代表一同探索人工智慧領域知識，一起思考如何促進更可持續和以人為本的未來。

張嘉淵不僅身兼廣達集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。而他也向與會的專家們分享，自己近年被任命為台灣APEC商業諮詢委員會（ABAC）代表，並承擔了生物醫療與健康的工作小組領導任務。他提到，隨著生物醫療的重要性日益增強，該小組的四大目標包括促進生物技術創新、建立互聯健康網絡、縮小數位鴻溝及推廣智能且包容的醫療保健。演講者強調，醫療界與製藥公司須合作，利用AI作為新工具，以解決當前及未來的醫療挑戰。

此外，張嘉淵也呼籲產業界夥伴持續關注AI對環境的影響，他強調在發展科技的同時需考慮可持續性。而張嘉淵指出，未來的發展應該從以人類為中心的思維，轉變為一種生態系統導向的觀念，強調人類與自然環境的共生關係。演講中提到，AI也可以應用於城市管理及環境資源識別，以促進整體健康與福祉。而張嘉淵也期盼能透過國際合作與創新，實現更加智能和可持續的未來，並鼓勵各方共同努力，以便在推動AI發展的同時，減少對資源的消耗，確保地球的健康也是倍受重視的重點。

廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影
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科技業 廣達 人工智慧 AI

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