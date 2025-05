AI優點、商機多 廣達張嘉淵示警：使用不當有負面影響

代工大廠廣達(2382)跨足智慧醫療領域超過十年,與各大醫院皆有合作,而隨著近兩年AI人工智慧題材的爆發,廣達也將最新的AI技術與旗下智慧醫療產品線相互結合,成功開發出一系列應用產品,並攜手上下游合作夥伴跨界搶商機。對此,廣達技術長暨副總經理張嘉淵28日透露,儘管AI(人工智慧)擁有許多優點,但不當使用仍會帶來負面影響,比如過度消耗能源等,他強調,「AI並非未來唯一的解決方案」,而是作為一種工具而存在,必須具備明確的目的以引導未來的發展。

台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)28日攜手全球永續賦能倡議組織(GeSI)及台灣大哥大召開「2025全球AI賦能永續高峰會(AI with Purpose)」,而廣達「AI大將」技術長張嘉淵除了受邀以「講者」身分登台開講,同時也為專題對談「永續發展的AI潛力:重塑我們的關懷方式 (How We Care)」擔任引言及主持的重任。張嘉淵透露,自己很榮幸能受邀在 AI with Purpose 全球峰會上分享他的想法,並與現場多位產業界代表一同探索人工智慧領域知識,一起思考如何促進更可持續和以人為本的未來。

張嘉淵不僅身兼廣達集團技術長一職,更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官,以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。而他也向與會的專家們分享,自己近年被任命為台灣APEC商業諮詢委員會(ABAC)代表,並承擔了生物醫療與健康的工作小組領導任務。他提到,隨著生物醫療的重要性日益增強,該小組的四大目標包括促進生物技術創新、建立互聯健康網絡、縮小數位鴻溝及推廣智能且包容的醫療保健。演講者強調,醫療界與製藥公司須合作,利用AI作為新工具,以解決當前及未來的醫療挑戰。