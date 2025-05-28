AI優點、商機多 廣達張嘉淵示警：使用不當有負面影響
代工大廠廣達（2382）跨足智慧醫療領域超過十年，與各大醫院皆有合作，而隨著近兩年AI人工智慧題材的爆發，廣達也將最新的AI技術與旗下智慧醫療產品線相互結合，成功開發出一系列應用產品，並攜手上下游合作夥伴跨界搶商機。對此，廣達技術長暨副總經理張嘉淵28日透露，儘管AI（人工智慧）擁有許多優點，但不當使用仍會帶來負面影響，比如過度消耗能源等，他強調，「AI並非未來唯一的解決方案」，而是作為一種工具而存在，必須具備明確的目的以引導未來的發展。
台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）28日攜手全球永續賦能倡議組織（GeSI）及台灣大哥大召開「2025全球AI賦能永續高峰會（AI with Purpose）」，而廣達「AI大將」技術長張嘉淵除了受邀以「講者」身分登台開講，同時也為專題對談「永續發展的AI潛力：重塑我們的關懷方式 (How We Care)」擔任引言及主持的重任。張嘉淵透露，自己很榮幸能受邀在 AI with Purpose 全球峰會上分享他的想法，並與現場多位產業界代表一同探索人工智慧領域知識，一起思考如何促進更可持續和以人為本的未來。
張嘉淵不僅身兼廣達集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。而他也向與會的專家們分享，自己近年被任命為台灣APEC商業諮詢委員會（ABAC）代表，並承擔了生物醫療與健康的工作小組領導任務。他提到，隨著生物醫療的重要性日益增強，該小組的四大目標包括促進生物技術創新、建立互聯健康網絡、縮小數位鴻溝及推廣智能且包容的醫療保健。演講者強調，醫療界與製藥公司須合作，利用AI作為新工具，以解決當前及未來的醫療挑戰。
此外，張嘉淵也呼籲產業界夥伴持續關注AI對環境的影響，他強調在發展科技的同時需考慮可持續性。而張嘉淵指出，未來的發展應該從以人類為中心的思維，轉變為一種生態系統導向的觀念，強調人類與自然環境的共生關係。演講中提到，AI也可以應用於城市管理及環境資源識別，以促進整體健康與福祉。而張嘉淵也期盼能透過國際合作與創新，實現更加智能和可持續的未來，並鼓勵各方共同努力，以便在推動AI發展的同時，減少對資源的消耗，確保地球的健康也是倍受重視的重點。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言