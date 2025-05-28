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宏達電攜手光寶科 打造台灣自主研發「5G專網」整合方案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電董事長王雪紅 （本報系資料庫）
宏達電董事長王雪紅 （本報系資料庫）

宏達電 HTC（2498）28日宣布攜手光寶科技（2301）共同打造一套由台灣自主研發、結合 AI 邊緣運算技術的 5G 專網通訊整合方案，現已實際導入製造業場域，應用於產線檢測、作業監控與即時預警等多項智慧工廠情境。

該方案展現台灣在 5G 專網與 AI 融合技術上的成熟實力，提供企業高效能、低延遲且具高度彈性部署能力的工業專網示範架構，帶給企業實質的管理效益與作業彈性。相關應用亦曾於甫落幕的 COMPUTEX 2025 展會中對外亮相。

HTC G REIGNS 以自主開發的 5G vRAN 架構，整合符合業界標準的 5GC 核心網與光寶科技 O-RU 設備，打造模組化、具彈性擴充性的端對端 5G 專網通訊解決方案。該系統支援 Sub-6GHz 頻段，採用 O-RAN 開放式架構標準，並可依場域需求彈性配置基地台覆蓋範圍，以滿足製造業工廠現場多變且高密度的通訊環境需求。

宏達電指出，透過 5G 的低延遲與高頻寬特性，相關應用可實現即時影像回傳，並透過邊緣運算技術即時執行 AI 分析與判斷，實現現場決策，加快反應速度，打造智慧工廠所需的「高感知、高應變、高效率」環境，有效提升生產管理效能，並降低維修與人力資源成本。

透過此次與光寶科技在 5G 通訊與 AI 應用層的深度整合，不僅驗證了台灣 5G 專網技術的落地能力，也為製造、能源、醫療等垂直領域的智慧轉型提供具參考價值的示範案例，進一步展現 HTC 在 5G 專網、AI 工業應用與邊緣智慧整合方面的前瞻布局與實踐能力，助力更多產業邁向智慧升級。

宏達電 光寶科 人工智慧 HTC AI 5G

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