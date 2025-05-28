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World ID「真人驗證」在台推出 在網路上驗證人類身分

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
OpenAl執行長Sam Altman。（法新社）
OpenAl執行長Sam Altman。（法新社）

依據益普索（Ipsos）市場研究調查顯示，約有88%的受訪者擔心難以辨別線上互動對象究竟是真人還是人工智慧（AI），有92%的受訪者對有助於區分網際網路上真人與AI 的技術深感興趣。

由OpenAI執行長奧特曼創辦的「Tools for Humanity」28日宣布以人為本的身分基礎架構「World」正式在台推出，推動私密且匿名的數位真人驗證，台灣民眾可前往台北World Space取得私密且匿名的數位真人驗證World ID，讓台灣使用者在AI驅動的未來中能提升自身使用體驗，安全地參與全球數位經濟。

根據World的調查顯示，有80%的受訪者表示曾親身經歷或周遭親友曾遭受網路詐騙或身分盜竊。高達88%的受訪者擔心自己無法分辨與之互動的對象究竟是真人還是AI、而多達97%的人強烈支持開發真人驗證技術，以協助判斷線上互動對象的真偽。

台灣的數位經濟規模目前已達8,000億元（約243.6 億美元），預計2026年將突破1兆元，隨著電子商務的持續成長,每天都有越來越多的人成為詐騙集團的攻擊目標。光是2024年，全台詐騙金額即高達2,395億元，其中最常見的便是身分盜用，其次為購物詐騙、冒充熟人與企業的詐騙手法。

World是由OpenAl執行長Sam Altman與科技公司Tools for Humanity（TFH）執行長Alex Blania共同開發的人類數位身分認證，讓使用者能在網路上證明自己是真實且獨一無二的人類。

TFH資訊安全長Adrian Ludwig 表示，組成World的三個主要項目包括World ID（隱私優先的真人證明）讓使用者在不分享個人詳細資料的情況下，證明為真正人類，防止網路詐騙與偽造帳號。使用者利用Orb拍攝，可安全地掃描虹膜，確認使用者是真人，確保每一個World ID都屬於唯一且真實的個體，並以World App（錢包應用程式）讓使用者管理自己的World ID、安全登入網站與應用程式。

已經在台灣持續與App開發者討論，希望一方面加入的App夥伴與應用多，也希望增加更多台灣用戶。2019年成立以來，World有12,498,541 位經過驗證的個人網路，計畫讓使用者前往指定的驗證中心「World Spaces」拍攝自己的眼睛照片，取得受隱私保護的真人證明，地點包括台北大巨蛋附近、南港台北方舟、圓山花博附近，新北市也將開設第四個據點。

TFJH表示，已經有兩個全球合作夥伴，包括Razer（雷蛇）遊戲公司，導入Ｗorld ID確認是真實人類，另一個是線上交友平台Match，確定18歲以上的人參與服務；在台灣的應用場景正在啟動，已經和匿名聊天軟體「XO交友平台」串接，可以在此App中使用。

詐騙集團 AI

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