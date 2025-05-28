談關稅、匯率風暴 華碩董座施崇棠：川普連Apple也砍一刀
PC品牌大廠華碩今日舉行股東會，董事長施崇棠在股東會後媒體聯訪時，被問及關稅、匯率等國際市場變數的應對方式？他回應，會透過全球品牌布局彈性應對，短期雖有挑戰，但華碩會繼續以設計思維與擁抱現實文化應對，重視長期競爭力並持續進化。
「其實川普真的是非常unpredictable，完全無法預測」，施崇棠說，「所以我相信大家都會面對這個短期的陣痛。華碩基本上已經想盡各種辦法增加韌性，我相信大家都會面對這個短期的陣痛」。
施崇棠指出，華碩品牌具備一個優點，就是「盡量不自己布局重資產」，如今正積極發展的AI伺服器業務，也瞄準海外進行部署，至於其他產品線則持續與台灣ODM、OEM夥伴靈活布局，整體關鍵是不斷進行華碩能做且擅長的工作。
另外，由於美國總統川普上周突然在社群媒體發文威脅，指出蘋果若不將 iPhone生產地移回美國，他將對該公司的產品徵收25%關稅。
施崇棠今日感嘆，川普是「連Apple也把他砍了一刀」，所以後續對個別公司的態度和關稅政策進展將更難預測。
但施崇棠仍信心喊話，指出華碩的本質就是：無論是產品設計思維，或者是面對環境變化，都積極擁抱現實並加以創新，「這種文化其實都是面對任何挑戰的時候，能在第一時間就擁抱現實，做出你所能做的最佳因應。最後拚的還是長期競爭力，我們就盡量去做」。
因此無論關稅或匯率動盪，他認為長期的競爭力仍是他最看重的環節，「華碩還在不斷地進化中」，施崇棠說。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言