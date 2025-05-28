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談關稅、匯率風暴 華碩董座施崇棠：川普連Apple也砍一刀

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
華碩董事長施崇棠表示，華碩本來將全力投入，深化AI布局，加速產業創新，尋求躍進式創新。記者邱德祥／攝影
華碩董事長施崇棠表示，華碩本來將全力投入，深化AI布局，加速產業創新，尋求躍進式創新。記者邱德祥／攝影

PC品牌大廠華碩今日舉行股東會，董事長施崇棠在股東會後媒體聯訪時，被問及關稅、匯率等國際市場變數的應對方式？他回應，會透過全球品牌布局彈性應對，短期雖有挑戰，但華碩會繼續以設計思維與擁抱現實文化應對，重視長期競爭力並持續進化。

「其實川普真的是非常unpredictable，完全無法預測」，施崇棠說，「所以我相信大家都會面對這個短期的陣痛。華碩基本上已經想盡各種辦法增加韌性，我相信大家都會面對這個短期的陣痛」。

施崇棠指出，華碩品牌具備一個優點，就是「盡量不自己布局重資產」，如今正積極發展的AI伺服器業務，也瞄準海外進行部署，至於其他產品線則持續與台灣ODM、OEM夥伴靈活布局，整體關鍵是不斷進行華碩能做且擅長的工作。

另外，由於美國總統川普上周突然在社群媒體發文威脅，指出蘋果若不將 iPhone生產地移回美國，他將對該公司的產品徵收25%關稅。

施崇棠今日感嘆，川普是「連Apple也把他砍了一刀」，所以後續對個別公司的態度和關稅政策進展將更難預測。

但施崇棠仍信心喊話，指出華碩的本質就是：無論是產品設計思維，或者是面對環境變化，都積極擁抱現實並加以創新，「這種文化其實都是面對任何挑戰的時候，能在第一時間就擁抱現實，做出你所能做的最佳因應。最後拚的還是長期競爭力，我們就盡量去做」。

因此無論關稅或匯率動盪，他認為長期的競爭力仍是他最看重的環節，「華碩還在不斷地進化中」，施崇棠說。

關稅 華碩 施崇棠

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