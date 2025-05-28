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九成企業自認 AI 治理待加強 勤業眾信幫打造信任防線

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信網路安全服務負責人林彥良。業者提供
勤業眾信網路安全服務負責人林彥良。業者提供

AI快速滲透產業營運與決策，企業正面臨信任與資安的雙重挑戰，儘管AI可提升效率與創造經濟效益，但據統計，超過九成企業坦言自身在AI治理上仍待加強。專家提醒，企業若要穩健擁抱AI技術，建立堅實的信任與資安基礎已成為當務之急。

勤業眾信聯合會計師事務所最新發布的《AI的關鍵轉捩點：信任作為企業擴展基礎》報告指出，超過九成企業坦言自身在AI治理上仍待加強，特別是面對系統漏洞、數據監控與隱私保護等潛藏風險。

勤業眾信網路安全服務負責人林彥良表示，在資安環境高度變動的情況下，單一企業難以獨自應對所有風險，需借助更具彈性與合作性的資安生態系，為此，勤業眾信攜手多家國內外資安夥伴，如KELA、偉康科技（6865）（WebComm）與Zentera，共同打造跨域資安聯防網絡，協助企業建構兼顧韌性與信任的數位防線。

林彥良介紹，KELA專注於從深網與暗網蒐集網路威脅情報，運用AI技術提供即時預警與威脅分析，讓企業從被動應變轉為主動防禦，強化對攻擊對象、外洩憑證與威脅組織的掌握力；偉康科技則提供以AI為核心的智慧資安解決方案，OETH身分認證服務以無密碼生物辨識為基礎，支援跨產業使用者驗證需求，在零信任架構下確保安全又便利的存取控制。

還有，Zentera則聚焦於混合雲、多雲及跨境環境中的數位資產保護，透過軟體定義邊界、端對端加密與動態權限管理，實踐不更動原網路架構下的高效資安防護。

勤業眾信強調，隨著AI技術加速演進，未來企業競爭將不只是創新力的比拚，更是誰能建立值得信賴的技術架構與營運模式，Deloitte將持續強化資安合作網絡，協助企業在變局中穩健前行，以信任為本、以資安為盾，迎向AI驅動的新世代。

企業運用AI同時也要強化資安等資訊防護。（路透）
企業運用AI同時也要強化資安等資訊防護。（路透）

資安 生態 AI

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