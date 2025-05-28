柳營三期智慧機器人園區開發 南市府：低汙染產業與居民共榮

台南市議員沈家鳳於市政總質詢中，關切柳營三期智慧機器人產業聚落的開發進度，「什麼時候才能招商引資？」及對柳科三期區內既有社區聚落的處理方案，市府表示，柳科三期引進低汙染產業，社區傾向原地安置，會規畫便捷的聯外道路，讓社區民眾出入順暢。

沈家鳳指出，中央規畫柳營三期最快須至2027年才會啟動，包含都市計畫報編、環評、中央核定等程序，整體時程恐將延宕更久，希望市府積極加速園區開發。針對園區涵蓋的農場與在地聚落，關切社區居民的安置，市府有無具體對策。

市長黃偉哲回應，柳營三期的規劃方向聚焦於AI智慧機器人產業，目前正在進行報編與環評前置作業，市府將盡力做好前期準備，包含用地整合、交通建設以及與地方居民的溝通。他表示，雖然整體期程仍需配合中央審議流程，但市府會加快各項行政程序。

黃偉哲回應，柳營三期的開發性質非屬汙染性產業，將加強聯外道路規劃，確保社區居民交通順暢。居民若選擇原地保留，市府也將完善周邊生活機能，避免對居民日常造成不便。

經發局指出，柳科三期報編範圍內既有聚落 (大農社區) 的安置事宜，市府已辦理公聽會彙整民眾意見，目前將採原地保留方案辦理，但也另外預留住宅用地以因應民眾需求。